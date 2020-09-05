Yeni bir milli dinamik anlayışla yola çıktık

MDP adayı Fuat Çiner, cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusunu yaptı



Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) adayı Fuat Türköz Çiner, cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusunu yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu’na MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ile birlikte adaylık başvurusunu yaptıktan sonra mahkemeler binası önünde basına açıklamada bulunan Çiner, kendisine gelen teklifi kendi inancının MDP’nin yol haritası ile örtüşmesi üzerine kabul ettiğini söyledi.

Müzakere heyetlerinin yanlı olmasının sonuç getiremeyeceğini belirten Çiner, seçilmesi halinde tüm siyasi partilerin, gerek federal çözümü savunan, gerek KKTC’nin kalmasına inanan tüm kesimlerin yer alacağı müzakere heyeti ile görüşmelere gidileceğini savundu.

Seçilmesi halinde, Kıbrıs sorunun çözümü konusunda, müzakereleri bırakıldığı yerden ancak dinamik bir varoluş mücadelesiyle sürdüreceğini belirten Çiner, “Çocuklarım 12 yaşında, onların da bu sorunla büyümesini istemiyorum” dedi.

Yeni bir milli dinamik anlayışla yola çıktıklarını söyleyen Çiner, “Çözüm için masaya geniş katılımlı bir müzakere heyetiyle, tüm düşünceleri kucaklayarak dönmeliyiz” diye konuştu.



