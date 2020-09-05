Cebinizin parayla dolmasını istiyorsanız bana oy verin

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Arif Salih Kırdağ, Kıbrıs sorununu kendisinden başka birinin çözemeyeceğini söyledi ve ekledi: "Halk, ceplerinin parayla dolmasını istiyorsa ve Covid-19’da kurulmak istiyorsa bana oy versin"





Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Arif Salih Kırdağ, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) giderek adaylık başvurusunu yaptı.

Kırdağ saat 13.00’te gerçekleştirdiği başvuru sonrasında basına yaptığı açıklamada, Covid-19’un insanların psikolojik, sosyal ve ekonomik direncini kırdığını kaydetti ve “Kıran ülkeyi yönetenlerdir. Bilinçsizce kuralsızca yapılan çıkışlar, halkımızda huzursuzluğa neden olmuştur” dedi.

Kıbrıs sorununu kendisinden başka birinin çözemeyeceğini savunan Kırdağ, halka çağrıda bulundu ve Kıbrıs sorunun çözümünü ve ceplerinin parayla dolmasını istiyorlarsa, Covid-19’un psikolojik ortamından da kurtulup rahatça yaşamak istiyorlarsa