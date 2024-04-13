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En fazla yağış Ercan’a düştü

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En fazla yağış Ercan’a düştü
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 Meteoroloji Dairesi, bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte kaydedilen yağışların metrekareye Ercan’da 2, Gemikonağı ve Değirmenlik’te 1 kilogram olarak ölçüldüğünü bildirdi.
Yağış alan diğer bölgelerde ise 0,1 kg/m² ile 1 kg/m² arasında yağış kaydedildi.
 
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