"YDP kurultayı, yasa ihlal edilerek yapılacak"

HP Genel Başkanı Kudret Özersay: "Siyasal Partiler Yasası, siyasal partilerin genel kongrelerinin “olağan toplantıları, parti tüzüğünde belirtilen süre içerisinde ve en geç üç yılda bir yapılır” demektedir. Belirtilen üç yıllık süre içinde YDP kurultayı yapılmadı. Gelecek hafta yapılacak olan YDP kurultayı 49/2015 Siyasal Partiler Yasası’na aykırı olacak. Yasa ihlal edilerek yapılacak

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, "Gelecek hafta yapılacak YDP kurultayı yasal mı?" diye sordu.

Özersay'ın paylaşımı şöyle:

Gelecek hafta yapılacak YDP kurultayı YASAL MI?

YDP bu şartlarda yasaya göre SEÇİME KATILABİLİR Mİ?

1- Siyasal Partiler Yasası (Mad.12/5) siyasal partilerin genel kongrelerinin “olağan toplantıları, parti tüzüğünde belirtilen süre içerisinde ve EN GEÇ ÜÇ YILDA BİR yapılır” demektedir. Peki belirtilen üç yıllık süre içinde kurultay yapıldı mı? HAYIR! Neden?

a) Bir önceki YDP kurultayı 10 NİSAN 2021’de yapılmıştı. Yasaya göre YDP’nin olağan kurultayını 10 NİSAN 2024 TARİHİNE KADAR yapması ŞARTTI. 17 Şubat 2024 Cumartesi yapılması kararlaştırılan kurultay çok da anlaşılamayan bir sebeple ve muhtemelen de sayın Arıklı kazanamayacağını görüp ZAMAN KAZANMAK istediği için ERTELENDİ!

b) Önce kurultay 14 Nisan 2024’te yapılacak denildi. Geçen Pazar yani 14 Nisan’da kurultay YAPILMIŞ OLSAYDI DAHİ yasaya aykırı olacaktı çünkü üç yıllık süre sınırı aşılmış olacaktı. Nisap yetersizliği nedeniyle kurultay 28 Nisan 2024’e kaldı, yani süre daha da aşıldı ve sonuçta YASANIN BELİRTTİĞİ ÜÇ YILLIK SÜRE SINIRININ DIŞINA ÇIKILDI! Yani gelecek hafta yapılacak olan YDP kurultayı 49/2015 Siyasal Partiler Yasası’na aykırı olacak. Yasa ihlal edilerek yapılacak.

2- Peki Yasa bu gibi durumlarda yani yasa bu şekilde ihlal edildiğinde BİR YAPTIRIM, BİR CEZA öngörüyor mu? Evet yasa tam da bu konuda bir yaptırım öngörüyor! Gelin birlikte bakalım:

a) Siyasal Partiler Yasası (Mad. 8/2) ne diyor? “Daha önce seçime katılmış bir siyasal partinin SEÇİMLERE KATILABİLMESİ İÇİN seçimden önceki son genel kongresini bu Yasada BELİRLENEN SÜRE İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLMASI gerekir.”

b) YDP yasada belirtildiği gibi “daha önce seçime katılmış bir siyasi parti”dir. Yeniden seçime katılabilmesi için seçimden önceki son genel kongresini yasada belirlenen süre içerisinde yaptı mı? HAYIR! Yukarıda açıkladığım üzere, YASADA BELİRLENEN SÜREYİ AŞTILAR, belirlenen süre içerisinde yapmadılar bu nedenle de Siyasal Partiler Yasasına göre seçime katılamamaları gerekir.

c) Şimdi birileri “ama orada kastedilen belki de sadece olağan genel kongre değil, biz olağanüstü kongre yaparız hallederiz” demeye kalkmasın, boşa kürek çekmesin, en baştan uyaralım. Neden? Çünkü bu konuda daha önce alınmış mahkeme kararlarını da okursanız görürsünüz ki “yasada belirlenen süre içerisinde” yapılması zorunlu olan şey olağanüstü kongre değil olağan kongredir. Aksi yönde bir yorum yapmaya kalkarsanız, olağanüstü kongreyi her istediğinizde yapabileceğiniz için yasadaki o maddenin ve ibarenin HİÇ BİR ANLAMI KALMAZ. Halbuki hukukta yasadaki ibareleri anlamsızlaştıracak yorum yapamazsınız.

3- Tabi bir başkası kalkıp “aman yahu sen da bu da bir şey mi! Anayasaya ve yasalara göre belediye seçimleri DÖRT YILDA BİR yapılmalı diye yazmasına rağmen bunlar belediye seçimlerini yapmadılar, altı ay geriye attılar, yasa mı dinler bunlar!” diyebilir. Hatırlarsanız belediye seçimlerinin ertelenmesi tartışmasında “dört yılda bir yapılır der ama yapılmaması durumunda ne olacağını yazmaz! Ortada tarif edilen bir seza bir yaptırım yok!” diyenler dahi çıkmıştı. Burada o saçma ve zeminsiz argüman dahi ileri sürülemez. Neden? E yasa açıkça KURULTAYINI YASADA BELİRLENEN SÜREDE YAPMAYANA hangi CEZANIN verileceğini de açıkça yazıyor! Bundan kaçış yok!

4- Gerçi bizim memlekette yasa dışı durumlara bir gecede kılıf uydurulması hiç de zor değil, değil mi? Mesela bazı partilerin belediye seçimlerine katılamayacakları, bazı yerlerde yasaya aykırı davrandıkları için aday çıkaramayacakları ortaya çıkınca BİR GECEDE, 24 SAATTE Meclis olağanüstü toplanmış, Meclis’teki partilerin OYBİRLİĞİ İLE yasa değiştirilmiş ve seçime katılabilmeleri mümkün kılınmıştı değil mi?

Özetle YDP’nin gelecek hafta yapılacak kurultayı Siyasal Partiler Yasası’ndaki üç yıllık süre aşıldığı için yasaya aykırı olarak yapılmış olacak, yani yasal olmayacak. Yasaya göre bu durumda bir ceza, bir yaptırım söz konusudur. Bu maddeyi ihlal eden siyasal partiler seçime katılamazlar. Bizden uyarması…

