"Sağlık turizmi çok iyi noktalara geldi"

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin “6. Dünya Sağlık Turizmi Forumu ve Konferansı” 50’yi aşkın ülkeden katılımcıyla KKTC'de yapıldı. Başbakan Üstel, KKTC’de sağlık turizminin çok iyi noktalara geldiğini vurguladı

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin “6. Dünya Sağlık Turizmi Forumu ve Konferansı” 50’yi aşkın ülkeden katılımcıyla KKTC ev sahipliğinde Limak Otel’de gerçekleştirildi.

Başbakan Ünal Üstel açılışta yaptığı konuşmada, uzun saatler süren yolculuk ve bekleme süreleri sonucunda KKTC’ye gelen Dünya Sağlık Turizmi delege ve temsilcilerini KKTC’de misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başbakan Ünal Üstel, ülke ekonomisinin lokomotif sektörü olan turizm ve yükseköğretimin geldiği nokta ile sevinirken, sağlık turizminin de ülke ekonomisine katkıda bulunacak şekilde istenilen seviyeye getirdiklerini kaydetti.

Başbakan Üstel, sağlık turizminin daha ileriye gitmesi için altyapı çalışmalarında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Üstel, Forum için ülkeye gelen delegelerin ülkelerinde KKTC’nin pek bilinmediğine işaret ederek, misafirleri KKTC’nin kültürü, tarihi doğal güzellikleri ve yumuşak iklimiyle buluşturmanın kendileri için onur ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

KKTC’de sağlık turizminin çok iyi noktalara geldiğini yineleyen Başbakan Üstel, Foruma katılan delegeleri ve ülkelerindeki iş insanlarını KKTC’ye bu alanda yatırım yapmaya davet etti. Üstel, “Kapımız açık. Yatırımlar için gerekli kolaylığı gösteriyoruz, göstereceğiz. KKTC’deki turizmin geldiği nokta ve 'eğitim adası' olmak ile gurur duyarken, sağlık turizmini de çok iyi noktaya getirdik” dedi.

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,

25-30 saatleri bulan yolculuk ve bekleme sürelerine rağmen KKTC’ye gelen delegelere teşekkür etti.

Katıldıkları toplantılarda KKTC’nin 10 bin yılı aşan tarihi, kültürü ve ikliminden bahsettiklerini söyleyen Ataoğlu, bugün bu güzellikleri konuklar ile buluşturduklarını belirtti.

Sağlık turizmi yolculuğunda hastaneler ile övünür durumda olduklarının altını çizen Ataoğlu, bir çok ülkeden insanın KKTC’de konut alarak yaşamakta olduğunu söyledi.

Ataoğlu, uzun yolculuklarla ülkeye gelen delegelerin geldiğine değeceğini, ülkenin güzelliklerini görünce “keşke daha önce gelseydim” diyeceklerini ifade etti.

BEROVA

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, KKTC’nin lokasyon olarak Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarının birleşim yerinde, sağlık turizmine ulaşılırlık açısından en uygun noktalardan birinde olduğunun altını çizdi.

Ülkede, 365 günün 350 gününde güneş ve ılık iklimin hakim olduğunu, bu özelliklerin sağlık turizmi faaliyetlerinde kolaylaştırıcı etken olduğunu kaydetti

Turizm ve otellerin hızlı gelişiminin sağlık turizmi açısından da avantaj olduğuna işaret eden Berova, dünya sağlık turizminde 60 milyar dolarlık bir potansiyel bulunduğunu ve bu potansiyelin zamanla daha da artacağını söyledi.

Berova, sağlık turizminin ileriki yıllarda ülkede ekonomik kaynak noktasında en önemli sektörlerden biri olacağını ifade ederek, KKTC ve hükümet olarak bu alana çok önem verdiklerini söyledi.

ÇAKMAK

Dünya Sağlık Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak Konseyin kuruluş sürecini anlattı.

Çakmak 2013 yılına kadar dünya sağlık turizmine ABD’deki bir derneğin yön verdiğini, bu derneğin tüm dünyanın sağlık turizmine yön veremeyeceğini görerek 2013 yılında Monaco’da 13 kurucu ülkeyle Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ni kurduklarını ve dünya sağlık turizmine yön vermeye başladıklarını söyledi.

Çakmak, Konseyin uluslararası kimlik kazandığını ve bugün 58 üye ülkeye ulaştıklarını ifade etti.

Çakmak, KKTC’nin uluslararası organizasyona akredite olması için çok uzun yollar kat ettiklerini belirtti

