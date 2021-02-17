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YDP'de başkanlık yarışı kızıştı

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YDP'de başkanlık yarışı kızıştı
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Başkanlık Divanı’ndan iki kişiyi görevden aldı, bir kişi atadı.

YDP’den yayınlanan bildiriye göre, Arıklı Genel Başkan Yardımcısı olarak Başkanlık Divanı üyeliği yapan Ahmet Yönlüer ve Bülent Kaya’yı görevden aldı ve Parti Kurucu Üyesi Orhan Hunç’u Genel Başkan Yardımcısı olarak Başkanlık Divanı üyeliğine atadı.

Erhan Arıklı konuyla ilgili olarak Partinin basın birimi aracılığıyla yaptığı açıklamada, bu değişimin bir bayrak değişimi olduğunu söyledi ve  “Önümüzdeki Kurultaya kendi ekibimle hazırlanmak istiyorum. Başkanlık Divanından almak zorunda kaldığımız arkadaşlara çok teşekkürlerimi iletiyorum” dedi

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