Falyalı kardeşler 10 bin gıda paketini Girne Belediyesi'ne teslim etti

Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı tarafından sağlanan yardım paketleri, Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Lefkoşa ve Girne Kaymakamlıkları, Girne Belediyesi’nin ortak girişimiyle, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

KKTC’de ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan 10 bin gıda paketi, Girne Belediyesi aracılığıyla yetkililere teslim edildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı tarafından sağlanan yardım paketleri, Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Lefkoşa ve Girne Kaymakamlıkları, Girne Belediyesi’nin ortak girişimiyle, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, gıda paketlerinin teslim alınması sırasında yaptığı konuşmada, Covid-19 salgını ve buna bağlı olarak yaşanan sıkıntıların devam ettiğini, iş insanlarının halka dağıtılmak üzere bağışladığı gıda paketlerini bugün belediyeye teslim ettiğini belirtti.

Gıda yardımlarının Girne Belediyesi üzerinden kaymakamlıklar, belediyeler ve muhtarlarla temas edilerek, 28 belediyede eşit ve hakkaniyet çerçevesinde dağıtılacağını söyleyen Güngördü, salgın nedeniyle, yaklaşık 1 yıldır, zor bir dönemden geçildiğini, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın bu dönemde büyük önem taşıdığını kaydetti.

Belediyenin gıda yardımı almak ya da yapmak isteyen vatandaşların başvurabileceği üç telefon hattı oluşturduğunu söyleyen Güngördü, gıda yardımı almak ya da yapmak isteyenlerin, 0542 888 21 22, 0533 870 20 18,0533 853 0010 numaralı telefonlardan ulaşabileceğini ifade etti.