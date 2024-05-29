"Yalanlarımı ıspatla"

CTP Milletvekili Sami Özuslu, havalimanında kumarhaneli otel izni için düğmeğe basıldığı, iddialarına karşı çıkan Bakan Arıklı için "Özür dilemezse ben de kendisine ordinaryüs yalancı diyeceğim" dedi

CTP Milletvekili Sami Özuslu, havalimanında kumarhaneli otel izni için düğmeğe basıldığı, iddialarına karşı çıkan Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı’ya sert yanıt verdi. Özuslu, "Benim yalanlarımı çık ve belgelerle ispatla. Çünkü ben bugüne kadar belgesiz, bilgisiz konuşmadım," diyerek Arıklı’yı doğruları ortaya koymaya davet etti.

Özuslu, geçmişte benzer bir durumun Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile yaşandığını hatırlatarak, "Nazım Çavuşoğlu öğrenci sayısıyla ilgili söylediklerime de yalan demişti ama daha sonra bunu kabullenmişti," dedi. Özuslu, Arıklı’nın da aynı şekilde özür dilemesini beklediğini belirtti. "Erhan Arıklı hayvan üreticilerinden özür dilediği gibi benden de özür diler. Eğer dilemezse ben de kendisine ordinaryüs yalancı diyeceğim," diye ekledi.

T&T ŞİRKETİNE YENİ KIYAK İDDİASI

Özuslu, hükümetin T&T şirketine yönelik yeni bir ayrıcalık sağlama çabasında olduğunu iddia etti. "Hükümetin defalarca vergi affettiği, sildiği, borçlarını görmezden geldiği T&T şirketine yeni bir kıyak çabası var," dedi. Arıklı’nın, T&T butik otel projesi için yaptığı müracaata ilişkin açıklamalarına değinen Özuslu, "Erhan Arıklı, T&T butik otel için müracaat etti, casino izni nereden çıktı anlamadım dedi. Çünkü anlamak istemiyor," ifadelerini kullandı.

BUTİK OTEL PROJESİ Mİ, BÜYÜK BİR YATIRIM MI?

Özuslu, Arıklı’nın proje hakkında yanlış bilgi verdiğini belirterek, "Erhan Arıklı butik otelin ne olduğunu bilmiyorsa Google’a sorsun. Bizim tüzüğümüzde butik otelin ne olduğu yazıyor," dedi. Projenin detaylarını paylaşan Özuslu, "Butiktir dediği otel projesinin tam 5 katı var. 269 oda öngörülüyor. Yatak kapasitesi ise 538. Ayrıca yanında da 790 metrekarelik salon öngörülüyor," diyerek projenin aslında butik otelden çok daha büyük bir yatırım olduğunu öne sürdü. Otelin yapılacağı yerin eski Ercan Havalimanı’nın arazisi olduğunu belirtti ve projenin büyüklüğü ile ilgili kaygılarını dile getirdi.

MANİPÜLASYON İDDİASI

Özuslu, Arıklı’nın projeyi manipülasyonla örtmeye çalıştığını iddia ederek, "Erhan Arıklı bu işi her zaman yaptığı gibi manipülasyonla örtmeye çalışıyor," şeklinde konuştu.

SÖZ HAKKI TALEBİ VE SUÇLAMALAR

Özuslu, hükümetin televizyonu BRT’den söz hakkı talep ettiğini belirtti ve şöyle konuştu: "Sana mı özenecektim, tabi ki Devrim Barçın’a özeneceğim. Belgeli konuştuğumuz için kabahatli olduk. Yalan haber yayıyormuşuz, 30 sene haber yaptım, bir tanesi yalan çıksa bu memleketten kaçacağım."

Özuslu, sabah çıktığı bir programda meclisi dar edeceğini söylediğini ve bu nedenle Arıklı’nın korkup gelmediğini iddia etti. "Sizin gibi özelleştirme meraklısı bir hükümet 13. maaşa Ercan’ı sattınız. Şimdi bu oteli mi yöneteceksiniz?" diye sordu.

Öte yandan Bakan Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Dursun Oğuz aracılığıyla mesaj göndererek Özuslu'yu yanıtlayarak "Casino olacağına yalan dedim, otele demedim" dedi.

