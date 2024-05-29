Felsefe dersinde 'Kıbrıs sorunu' araştırılacak

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adlı yeni müfredatta; lise öğrencilerinden felsefe dersinde Kıbrıs sorununun araştırılması istenecek

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adlı yeni müfredat gündem oldu. Bazı kişiler tarafından tepki ile karşılanan yeni müfredatta bir detay gözden kaçmadı. Lise sınıflarında, felsefe dersinde Kıbrıs sorununun araştırılacağı dikkat çekti.

Yeni müfredatta, 10 ve 11'inci sınıf felsefe dersinde, lise öğrencilerinden Kıbrıs ve adalar gibi konuların araştırılması istenecek.

Öğrencilerin hukuk sorunlarına yönelik felsefi metin yazmaları amaçlandığı belirtilen yeni müfredata göre; öğrencilere uluslararası hukuk sorunlarına, Kıbrıs, Adalar konusu gibi örnek teşkil edecek haberlerin araştırılması sağlanacak.

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Hak ve özgürlüklerin hukuksal temellerini çözümlemeleri amacıyla öğrencilere insan haklarının tarihsel gelişimini anlatan animasyon, kısa film, belgesel, sunu veya örnek metinler ile temel insan hakları ve özgürlüklerini açıklayan çalışma kâğıdı verilir. İnsan haklarıyla ilgili hangi kavram ve sorunların öne çıktığı tartıştırılır. Bu süreçte öğrencilerin insan haklarının evrenselliğini göz önüne alarak ayrımcılık ve ırkçılık temelli düşüncelerin yaratacağı problemler hakkında görüş bildirmeleri ve bu problemlere ne gibi çözümler getirilebileceğini değerlendirmeleri sağlanır. Öğrencilerin tartışma sırasında farklı görüşlere saygı duyulmasının önemi hakkında çıkarım yapmaları sağlanır.

Öğrencilerin temel hukuk sorunlarından birine yönelik görüş veya argüman oluşturmaları amaçlanır. Hukuk ve ahlak kurallarının özelliklerini açıklayan yapılandırılmış bir metin verilir. Bu kurallar arasındaki benzerlik ve farklılıkların bir tablo veya venn şeması üzerinden belirlenmesi gerçekleştirilir. Kavram yanılgıları ve öğrenme eksiklikleri hakkında dönüt verilir. Toplumda adaletin tesis edilmesinde hukuk ve ahlakın işlevinin ne olduğu üzerine tartışma yaptırılır. Hukuk ya da ahlak ilkelerine göre hareket edilmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçlar hakkında görüşler alınır. Tartışmalar sonucunda toplumda adaletin tesis edilmesinde hukukun ve ahlakın işlevi konusunda yazılı biçimde argüman oluşturulması sağlanır. Öz veya akran değerlendirme formu kullanılabilir.

Öğrencilerin hukuk sorunlarına yönelik felsefi metin yazmaları amaçlanır. Güncel hukuk (bilişim suçları, insan hakları ihlalleri, fikir hakları mülkiyeti, özel hayatın gizliliği vb.) ve uluslararası hukuk sorunlarına (Kıbrıs, Adalar vb.) örnek teşkil edecek haberlerin araştırılması sağlanır. Araştırmadan hareketle ilgili sorunların felsefi bakış açısıyla değerlendirildiği bir metin yazdırılır. Öğrenciler görev bilinci içinde planlı davranır ve felsefe literatürüne ilişkin farkındalık kazanır. Yazılan metin, performans görevi olarak kabul edilir ve felsefi metin inceleme ölçütlerinin yer aldığı dereceli puanlama anahtarı veya dereceleme ölçeği kullanılarak değerlendirilir.

