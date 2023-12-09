“40 ülkeden insanlar KKTC'de emlâk yatırımı yapıyor”

Bursa’da düzenlenen “KKTC Emlak Zirvesi” gala programında konuşma yapan
Gayrimenkul Yeri Kurucusu Elif Canıgüleç Tekin, KKTC'nin, eşsiz coğrafyası, zengin kültürü ve yatırım fırsatlarıyla dünyanın ilgi odağı durumunda olduğunu söyledi.
Tekin, KKTC'de önemli yatırımlar yaptıklarını dile getirerek, "Bugün dünyanın yaklaşık 40 ülkesinden insanlar yoğun bir şekilde KKTC'de Emlâk yatırımı yapıyor. Çünkü buradaki gayrimenkul yatırımları, döviz kazancı açısından altın değerinde fırsatlar sunuyor. Yüksek kira getirileri ve değer artışı potansiyeli, yatırımcıları ekonomik olarak cezbediyor." diye konuştu.
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