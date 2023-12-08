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“Yabancılar, ülke güvenli olduğu için geliyor”

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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yabancıların mal alımında ortada bir sorun bulunduğuna dikkat çekti ve ülke güvenli olduğundan yabancıların geldiğini belirtti

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“Yabancılar, ülke güvenli olduğu için geliyor”
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Mecliste konuşan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yabancıların mal alımında ortada bir sorun bulunduğunu, sorunun herkesin sorunu olduğunu kaydederek, emlak sektörüne zarar vermeden, uzlaşı sağlayarak tedbirler alınacağını belirtti.
Oğuz, sözleşmelilerin emlak anlamında ne kadar olduğunun bilinmediğini, yasanın uygulanmasında sorun olmadığını yasaya uymayanlarla ilgili sorun olduğunu veri anlamında da tapuya giden sözleşmeler ve uyruklarla ilgili tespit yapılacağını söyledi.
Tapuya gitmeyenlerin bilinmediğini, bunu çözmekle ilgili de yasa yapılacağını dile getiren Oğuz, sektör yetkilileriyle de görüşüleceğini kaydetti.
 “Herkes yasalara uysaydı bu olmayacaktı” diyen Oğuz, hep birlikte çalışarak sorunun üstesinden gelineceğini belirtti.
Ülke güvenli olduğundan yabancıların ülkeye geldiğini söyleyen Oğuz, buna zarar verecek söylemlerden kaçınılması gerektiğini kaydetti.
 
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