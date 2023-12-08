“Bu halk, kendi çocuğuna ev alamaz durumda”

CTP lideri Erhürman, yabancılara mal satışı konusuna dikkat çekerek “Bu halk kendi çocuğuna ev alamaz durumdadır. Mülkiyet sizde değilse, egemenlik de sizde olmaz” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün Meclis’te yaptığı konuşmada yabancılara mal satışı konusuna değinerek “Mülkiyet sizde değilse, egemenlik de sizde olmaz” ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi’nde çıkan haberlerle ilgili de konuşan Erhürman, Sabah Gazetesi’nin haberinde İsrailli 2 bin şirket kurulduğu, ülkede 35 bin Yahudi olduğu ve bu şirketlerin üzerinde 25 bin dönüm arazi bulunduğunu yazdığını hatırlattı. Başbakanın nüfusu bilip de söyleyemediğini, İçişleri Bakanı’nın nüfusu bilmediğini, cumhurbaşkanının ise nüfusu 410 bin olarak açıkladığını anımsatan Erhürman, “Böyle bir yönetim anlayışını bu memlekette hakim kılmaya çalıştığınızda, bu ülke yönetilmiyor algısı çıkar ortaya” dedi. İskele bölgesine eskiden gittiklerinde başka konular konuşulduğunu belirten Erhürman, şu anki gündemin ise kimin arsasını ne kadara satacağı olduğunu kaydetti.

İmara kapalı bölgelerin bile satıldığını belirten Erhürman, insanların ekonomik durumdan dolayı satış yaptığını, satarken içlerinin rahat olmadığının altını çizdi. Kıbrıs Türk halkının yok olmaya doğru sürüklendiğinin altını çizen Erhürman,

bu memleketin, bu nüfusu kaldıramayacağına dikkat çekti. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının mülkiyetteki payını kaybetmekte olduğunun altını çizdi.

“Yokluk yoksulluğu besliyor. Bu halk kendi çocuğuna ev alamaz durumdadır” diyen Erhürman, “Egemenlik dediğiniz şey, mülkiyet sizde değilse o da sizde değildir” dedi.

