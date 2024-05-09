"Verilen sözlerin tutulmadığını gördüm"

KKTC'ye gelerek Cumhurbaşkanı Tatar ve Meclis Başkanı Töre ile görüşen Avrupa Parlamentosu Polonya Milletvekili Tomasz Poreba, verilen sözlerin tutulmadığını gördüğünü ve bir çok fırsatın kaçtığını ifade etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Parlamentosu Polonya Milletvekili Tomasz Poreba’yı kabul etti.

Ersin Tatar, Avrupa Parlamentosu Polonya Milletvekili Tomasz Poreba’yı kabul ederek görüştü.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Polonya'nın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Thomas Poreba’yı kabul etti.

Meclis Başkanı Töre, görüşmede yaptığı konuşmada Poreba’nın ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Kıbrıs’ta yaşanan toplumlar arası çatışmaların müsebbibinin Kıbrıslı Rumlar ile Yunanlılar olduğunu belirten Töre, Kıbrıs Türk halkının tamamen savunma amaçlı bir direniş gerçekleştirdiğini, insanların en temel hakkının da yaşam ve güvenlik olduğunun altını çizdi.

Birleşmiş Milletler'in sunduğu tüm çözüm önerilerinin Kıbrıslı Rumlar tarafından reddedildiğini belirten Töre, Kıbrıs’ta iki egemen eşit devletin artık herkes tarafından kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Bir halkın bağımsız devlet kurmasının Birleşmiş Milletler ilkelerine aykırı olmadığını, bugünkü şekliyle BM Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği’nin birçok ülkesinin itibarını kaybettiğini söyleyen Töre, dünyada ve Kıbrıs’ta yaşananları dikkate alarak egemenlikten ve bağımsızlıktan vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

POREBA

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Thomas Poreba ise Kıbrıs meselesi ile ilgili verdiği bilgilerden dolayı Başkan Töre’ye teşekkür etti. Poreba, anlatılanların, genel hatlarıyla görüş ve düşünceleriyle uyumlu olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu’nda 20 yıldır görev yaptığını belirten Poreba, verilen sözlerin tutulmadığını gördüğünü ve bir çok fırsatın kaçtığını ifade etti.

