"KKTC’nin görünürlüğünü artırmaya çalışıyoruz"

Meclis heyeti Ankara’da temaslarda bulundu. TBMM Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, Kıbrıs Türkünün haklı davasının dünyaya duyurulması çalışmalarının ivme kazanacağını vurguladı

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi heyeti Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Heyet, ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarı Anıtkabir’i ziyaret etti.

Heyet ardından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ve Komisyon üyeleri ile bir araya geldi.

Canaltay burada yaptığı konuşmada Anavatan Türkiye ile el-ele yürüyerek, var olan kardeşlik hukukunu daha da ileri noktalara taşıyarak geleceğin bugünden çok daha güzel olacağına, siyasi ve ekonomik başarıların da mutlaka yakalanacağına inandıklarını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş da konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının varlığının ve geleceğinin teminat altına alınması noktasında tam bağımsızlığına kavuşması ve bunun mücadelesinin verilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Kıbrıs meselesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözümü desteklediklerini ifade eden Muş, bağımsız KKTC’nin dünya tarafından benimsenmesi için her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Celal Adan ile de bir araya geldi.

TBMM Meclisi Başkan Vekili Celal Adan konuşmasında, KKTC’nin uluslararası alanda görünürlüğünü artırma adına parlamenterler seviyesinde adım atmaya çabaladıklarını ifade ederek, Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA’ya gözlemci üyelikleri çok önemli bulduklarını kaydetti.

5-6 Haziran’da Bakü’de düzenlenecek TÜRKPA Genel Kurulunda KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin davet edilmesini memnuniyetle karşıladıklarına değinen Adan, Kıbrıs Türkünün haklı davasının dünyaya duyurulması çalışmalarının ivme kazanacağına inandığını belirtti.

Adan, Kıbrıs Türk halkının hürriyetinin ve geleceğinin teminat altına alınmasının refah seviyesinin yükseltilmesi , tüm kurum ve kuruluşları ile güçlenmesini öncelikli hedef olarak gördüklerine değindi.

