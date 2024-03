Üstel “Yapanın yanına kalmayacak, suçlu kimse cezasını çekecek”

En son sahte diploma ortaya çıkan kadar her türlü desteği vereceklerini kaydeden Üstel, “İlk günden başlayarak, tavrım gayet açıktır. Yapanın yanına kalmayacak, suçlu kimse cezasını çekecek, hukuk devleti kriterlerimize eksiksiz uyularak, gereken yapılacak” dedi

Başbakan Ünal Üstel, adalet karşısında kimsenin ayrıcalığı olamayacağını belirterek, KKTC Anayasasının şahsının ve hükümetin pusulası olduğunu vurguladı.

En son sahte diploma ortaya çıkan kadar her türlü desteği vereceklerini kaydeden Üstel, “İlk günden başlayarak, tavrım gayet açıktır. Yapanın yanına kalmayacak, suçlu kimse cezasını çekecek, hukuk devleti kriterlerimize eksiksiz uyularak, gereken yapılacak” dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) heyetinin yarın KKTC’ye geleceğini ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile çalışmalara başlayacağını belirten Başbakan Üstel, “KKTC hukuk devletidir. Her türlü sorun hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olarak çözülür, her türlü suç ceza yasamıza uygun cezalandırılır. Bunun için herhangi bir yönden telkine hiç ihtiyaç yoktur” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Anayasasının, kuvvetler ayırımına dayalı olduğunu ifade ederek, “Kuvvetler ayırımına saygı, herkes gibi Başbakan olarak şahsımın ve hükümetimizin de pusulasıdır, yol haritasının esasıdır. Bunun dışına çıkmamız mümkün olmadığı gibi, akıllardan da geçemez” dedi. Üstel şöyle devam etti:

“Polisimiz, savcılığımız, yargımız görevini yaparken öne çıkıp, sanki yol gösterici gibi pozisyon almaya hiç gerek yok. Bu tür davranışlar ilk aşamadan son aşamaya kadar yargımıza bir biçimde müdahaledir.”

-“Görevimiz adaletin yerini hızla bulmasını kolaylaştırmak”

Hükümet olarak, birilerini korumak ya da süreci engellemek için bir girişimde bulunmalarının mümkün olmadığının altını çizen Başbakan Üstel, “Bizim görevimiz, adaletin yerini bulması için eksiklikler varsa tamamlamak ve adaletin yerini hızla bulmasını kolaylaştırmaktır” vurgusu yaptı.

“Meşru olmayan diploma konusu ve devamında ortaya çıkanlar hepimizi üzse de polis, savcılık ve yargı bütününün başarılı icraatlarını görme fırsatı bakımından olumludur” diyen Üstel, şunları kaydetti:

“Adalet huzurunda, kimsenin ayrıcalığı olamaz. Soruşturma ve yargı huzuruna çıkmalarda bunu yaşayarak, gördük. İlk günden başlayarak, tavrım gayet açıktır. Yapanın yanına kalmayacak, suçlu kimse cezasını çekecek, hukuk devleti kriterlerimize eksiksiz uyularak gereken yapılacak.”

Başbakan Üstel açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu bizler açısından yeni bir durum değildir. Ulusal Birlik Partisi, KKTC’nin temelinde en büyük harca sahip partidir. KKTC’nin itibarının hukuk üstünlüğüyle korunup, geliştirilebileceğini çok iyi biliyoruz. Kimsenin bize bu konularda hatırlatma yapıp, ders vermeye kalkmasına hiç gerek yoktur. Aynı anlayış hükümetimiz için de geçerlidir.”

-“Bu günler oy hesabı zamanı değil, iktidar, muhalefet ayırımı olmaksızın, halkımızın yararına birlikte verimli görüş alışverişi içinde olma zamanıdır”

Çok hassas bir dönemden geçildiğini kimsenin inkar edemeyeceğini ifade eden Üstel, şunları belirtti:

“Ancak hassas dönemler KKTC’de kurumların, siyasi partilerin, bireylerin sınav dönemleridir. Herkes ve de her kurumsal yapı sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir.

Siyasi partilerin hedefi, oylarını artırıp, parlamentoda etkin güç, ötesinde hükümette olmaktır. Fırsatlar bu amaçla da değerlendirilebilir. Şimdi içinden geçtiğimiz bu dönem, bir anlamda şiddetli bir deprem gibidir. Bu günler oy hesabı zamanı değil, iktidar, muhalefet ayırımı olmaksızın, halkımızın yararına birlikte verimli görüş alışverişi içinde olma zamanıdır.”

-“Hükümet olarak görevimizi yaparken, baskıya ihtiyacımız yok”

Hükümet olarak görevlerini yaparken, baskıya ihtiyaçları olmadığını vurgulayan Başbakan Üstel, “Tehditler ise geçerli olmaz. Çünkü ilk günden, hiçbir suç cezasız kalmayacak diyoruz. Demekle kalmıyor, söylediklerimize uygun davranıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Başbakan olarak açık açık bir kez daha belirteyim. En son sahte diploma ortaya çıkana kadar, her türlü desteği vereceğiz” diyen Üstel, YÖK’ten talep edip, alma aşamasına geldikleri teknik desteğin amacının bu olduğunu kaydetti.

-“YÖK heyeti yarın KKTC’de olacak ve YÖDAK’la birlikte çalışmalara başlayacak”

YÖK heyetinin yarın KKTC’de olacağını ve YÖDAK’la birlikte çalışmalara başlayacağını ifade eden Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

“KKTC hukuk devletidir. Her türlü sorun hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olarak çözülür, her türlü suç, ceza yasamıza uygun cezalandırılır. Bunun için herhangi bir yönden telkine hiç ihtiyaç yoktur.”