Üstel: "Şimdi çekişme değil, tek yürek olma zamanıdır"

Başbakan Ünal Üstel, sadece Gazimağusa TMK öğrencilerinin ve velilerinin hayatını kaybettiği Adıyaman İsias Otel'de değil, vatandaşların canlarını yitirdiği diğer yapılarla ilgili de ceza soruşturmalarının başlatıldığını belirterek hükümetin ve halkın, sesini duyması gereken herkese duyurduğunu kaydetti.



"Üstel, "Şimdi dayanışma zamanıdır. Şimdi çekişme değil, şimdi tek yürek olma zamanıdır.” dedi.



Başbakan Ünal Üstel, hükümetin zamanında ve doğru yaptığı girişimlerle, Türkiye Cumhuriyeti makamlarının ise hiç zaman kaybetmeden harekete geçmesiyle İsias Hotel sorumlularının teker teker tutuklanmaya başlandığını belirtti.



"Ben ve hükümetin her üyesi aynı hassasiyeti ve düşünceyi taşıyoruz"



Başbakan Üstel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Sadece İsias Otel değil, vatandaşlarımızın canlarını yitirdiği diğer yapılarla ilgili de ceza soruşturmaları başlamış durumdadır.



Halkımızın kalbinin ve vicdanının sesi olan 'suçlular cezalandırılsın' söylemi, sosyal medyadan da tüm Türkiye’ye yayılıyor. Gerek hükümet olarak gerekse halk olarak sesimizi, duyması gereken herkese duyuruyoruz.



Şahsen ben de, hükümetimizin her bir üyesi de, bu ülkede yaşayan her bir vatandaşımız da aynı hassasiyeti ve düşünceyi taşıyoruz.



Başlayan yasal süreçleri, gerek hükümet olarak gerekse oluşturmakta olduğumuz Başbakanlığa bağlı komitelerimiz aracılığı ile yakından takip ediyoruz.



Türkiye makamları ile birlikte istişare içerisinde yürüyerek suçluların hak ettikleri cezaları almaları için elimizden gelenin fazlasını yaptığımızdan ve yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.



İktidarından, muhalefetine, sivil toplumundan, halkımızın her bir ferdine, tüm kesimlerle diyalog içerisinde olmaya ve acılarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz. Şimdi dayanışma zamanıdır. Şimdi çekişme değil, şimdi tek yürek olma zamanıdır.”