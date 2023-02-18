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Türk futbolunun acı kaybı

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Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, 87 yaşında hayatını kaybetti

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Türk futbolunun acı kaybı

Türk futbolu ve Trabzonspor'un acı kaybı...Bordo-mavililerle 4 lig şampiyonluğu bulunan Ahmet Suat Özyazıcı, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüze 4 Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 2. Lig şampiyonluğunun yanı sıra sayısız kupa kazandıran efsane teknik direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı’yı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun." denildi.

Özyazıcı'nın oğlu Hakan Özyazıcı ise yaptığı açıklamada, uzun zamandır hastalığı nedeniyle evde tedavi gören efsanevi teknik direktörün akşam saatlerinde vefat ettiğini söyledi.

Hakan Özyazıcı, yarın (19.02.20223) İskenderpaşa Camisi'nde öğle namazının ardından efsanevi teknik direktör Özyazıcı'nın cenazesinin toprağa verileceğini de kaydetti.

Ahmet Suat Özyazıcı'nın kariyeri

1 Ocak 1936 Trabzon doğumlu efsane çalıştırıcı, 1967 ile 1972 yılları arasında Trabzonspor'da futbol oynadı ve ardından teknik direktörlüğe başladı. Özyazıcı toplamda 7 farklı dönemde bordo-mavililerin başında yer aldı.

Trabzonspor, Ahmet Suat Özyazıcı yönetiminde 1975 - 1976 sezonunda Fenerbahçe'nin 3 puan önünde şampiyonluğa uzandı. Bordo-mavililer böylece ligde bunu başaran ilk Anadolu kulübü unvanını aldı.

Karadeniz ekibi, ertesi sezon bir kez daha mutlu sona ulaşırken Özyazıcı, Gündüz Kılıç'tan sonra üst üste ikinci kez zafere uzanan ilk Türk teknik direktör oldu.

Bordo-mavililer, Trabzonlu çalıştırıcı yönetiminde 1980 ve 1984 yıllarında da şampiyon olurken, efsane isim toplamda 4 defa kupayı kaldırma sevinci yaşadı.

Ahmet Suat Özyazıcı ayrıca 4 Cumhurbaşkanlığı, 2 Başbakanlık ve 3 kez de Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Trabzonspor, efsane çalıştırıcının görevde bulunduğu dönem içerisinde, 18 kupa kazanmayı başarmıştı. 

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