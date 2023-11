Üstel: “Bu devleti biz kurduk, şimdi dünyayla kucaklaştıracağız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Yılmazköy ve Alayköy’ü ziyaretlerinde, KKTC’yi UBP’nin kurduğunu, şimdi ise dünyayla kucaklaştıracağını vurguladı

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel hafta sonu ziyaretleri çerçevesinde, Yılmazköy ve Alayköy'de halkla buluştu.

Üstel’e ziyaretlerinde, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ,Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Ahmet Savaşan, Milletvekilleri Ziya Öztürkler ve Alişan Şan ile Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile partililer de eşlik etti.



Konuşmasının başında, Gönyeli -Alayköy Belediyesi için yerel seçimlerde UBP ve Hüseyin Amcaoğlu’na destek veren halka teşekkür eden Ünal Üstel, "Köylerimiz yalnız değildir. Her hafta sizlerin yanına geliyoruz, sizleri dinliyoruz, bu ülke için, sizler için neler yapabiliriz diye sesinize kulak veriyoruz. Gittiğimiz her bölgede hizmetlerimizin ve uğraşlarımızın karşılığını doğrudan insanımızdan almanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk Halkı’nın her şeyin en güzelini hak ettiğine vurgu yapan Üstel, hükümete gelir gelmez halkın yararına olacak adımları kararlılıkla attıklarını, tozlu raflarda bekleyen yasaları tek tek hayata geçirmeye başladıklarını kaydetti.



“Doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz”



Üstel, "2008 yılından beri sadece konuşulan ve hep bekleyen Belediyeler Reformu'nu hayata geçirdik. Bize 'belediyeleri batıracaksınız' dediler. Ancak biz doğru bildiğimiz yolda yürümekte ısrar ettik. Zaman bizi haklı çıkardı. Enerjide kablo ile elektrik ve enterkonnekte sistemini adım adım hayata geçiriyoruz. Anavatan’dan suyu getirdiğimiz gibi enerjiyi de getireceğiz. Fizibilite çalışması 4-5 ay içinde bitecek ve sonunda istikrarlı bir enerjiye kavuşacağız. Öte yandan Yeni Ercan ile dünyaya olan penceremizi açtık. Şimdi hukuk yoluyla ambargoları kaldırmak için mücadele ediyoruz" diye konuştu.



“Sosyal konutların ilk temeli Güzelyurt'la eş zamanlı olarak Alayköy'de de atılacak”



Gençlerin kendi topraklarında özgürce yaşamaları, bölgelerinde konut sahibi olmaları için de çalışmaya devam ettiklerini belirten Ünal Üstel, Alayköy - Yılmazköy bölgesinde kırsal kesim arsalarının hak edenlere yeniden dağıtılacağını, gençlere ayrıca yarım kalan evini tamamlaması ya da kırsal kesim arsasına evini yapması için düşük faizli kredi uygulamasının devam ettiğini kaydetti.

Üstel ayrıca, "Bölge gençlerine vergiden muaf düşük maliyetli sosyal konut projesi için mevzuat çalışmaları tamamlanıyor. Güzelyurt ile eş zamanlı ilk olarak ilk temellerden birini de Alayköy’de atacağı” dedi.



“Üreticimize ve hayvancımıza desteğimiz sürecek”



Üreticiye ve hayvancıya desteğe de devam edeceklerini de vurgulayan Üstel, “ Eşine az rastlanan bir destek yaratıyoruz. Teşviklere bütçede 800 milyon TL ayrılmıştı. Yeni bütçede bu rakamı 1 milyar 850 milyon TL yaptık" ifadelerini kullandı.



“Dünyayla kucaklaşacağız”



Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle, Kıbrıs Türk Halkı’nın dünyayla kucaklaşması sürecini başlattıklarını vurgulayan Üstel, “Kıbrıs’ta artık federasyon görüşmesi diye bir şey yok. Bu adada egemen iki eşti devlet var. Kabul edilirse, oturur konuşuruz. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğini küçümseyenlere inat, dünyayla kucaklaşma yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi.



“Filistin'in bizim gibi anavatanı yok”



Üstel ayrıca İsrail’in Gazze saldırılarına da değinerek, orada savaş suçu işlendiğini ve BM ile AB’nin buna seyirci kaldığını vurguladı.

Üstel, sözlerine şöyle devam etti:

“Filistin büyük acılar yaşıyor, çünkü ne yazık ki onların Anavatan Türkiyesi yok, garantörü yok. Ama biz 1960’tan kalan haklarımızdan hareketle, 1974 Mutlu Barış Harekatı sonucu Anavatanımızım güvencesiyle huzur içinde yaşıyoruz…

Bizim derdimiz KKTC... Bizim derdimiz bu bayrağın göklerde daha güçlü dalgalanmasıdır. Bunun için de Anavatan Türkiye ile istişare içinde yoğun çalışıyoruz. KKTC'yi adım adım dünyayla kucaklaştırıyoruz. Bu devleti UBP kurdu... Yaşaması için, dünyayla kavuşurken daha güçlü olması ne gerekiyorsa yapacağız.”