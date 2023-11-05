Ahmet Savaşan 25 ülkeye “Sağlık Turizmi Nasıl Gelişir”i anlattı

Otuz beş ülkeden yirmi beş bin turizm profesyonelinin katılımı ile Antalya’da gerçekleşen uluslararası organizasyonda konuşan Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, KKTC Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, Sağlık Turizmi’nin Dünya genelindeki hacminin 500 milyar doları aşarak en yüksek hızla büyüyen sektörlerden biri haline geldiğine dikkat çekerek, Sağlık Turizmi’nin bütün ülkeler için çekici ve alternatif bir alan haline geldiğine işaret etti.
Otuz beş ülkeden yirmi beş bin turizm profesyoneli ve altı yüzün üzerinde markayı bir araya getiren uluslararası Antalya Turizm Fuarı kapsamında konusunda uzman konuşmacıların katılımıyla gerçekleşen panellerde “Sağlık Turizmi Nasıl Gelişir”, “Turizmde Yapay Zeka Uygulamaları”, “Destinasyon ve Kriz Yönetimi”, “Otellerde Dijital Misafir Deneyimi” gibi pek çok önemli konu tartışıldı.
Yasal çerçeve, Altyapı ve Akreditasyonun belirleyici önemi var
“Sağlık Turizmi Nasıl Gelişir?” panelinde konuşan Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, KKTC Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, sağlık turizminin gelişebilmesinde; sağlık hizmeti sunan kurumların sayısının, niteliğinin ve kapasitesinin arttırılması için “Altyapının Geliştirilmesi”nin, Sağlık Turizmi sektöründe çalışanların eğitiminin ve yeterliliğinin arttırılması için “Akreditasyon ve Sertifikasyon”un yaygınlaştırılmasının, sağlık hizmetlerinde tercih edilebilmek için “Rekabetçi Fiyatlandırma” ile “Yasal Çerçevenin Belirlenmesi ve Mevzuatın Netleştirilmesi”nin, talebi arttırmak için doğru ve güncel bilgiye dayalı hedef ülkelerde “Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri Yapılması” ve sağlık turistlerine uygun koşullarda “Havayolu Ulaşımı ile Kaliteli Konaklama Tesisleri Sunulması”nın hayati öneme sahip olduğunu anlattı.
Sağlık Turizmi 8 sekmenti içeriyor…
Ahmet Savaşan konuşmasında ayrıca, uluslararası alanda sağlık turizmi politikalarının ilerletilmesinde, sorumlu sağlık turizminin savunulmasında ve sağlık turizminin ekonomik büyüme, kapsayıcı kalkınma ve çevresel sürdürülebilirliğe doğru itici bir güç olarak teşvik edilmesinde sektöre liderlik ve destek sunan, 56 ülkenin yer aldığı çok uluslu bir kuruluş olan Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin (www.globalhtc.org) 2017’de gerçekleştirdiği Global Healthcare Travel Forum’da Sağlık Turizmi’nin sekiz segmenti kapsadığını kabul ettiğine dikkat çekti. Savaşan bu sekiz sekmentin sağlığı koruma ve geliştirme yanı sıra sağlığı geri kazanmayı da içerecek şekilde Medikal, Dental, Spa ve Termal, Wellness, Gastronomi ve Sağlık Beslenme, Spor Turizmi, Engelsiz, İleri Aktif Yaşam Turizmi olarak belirlendiğini söyledi.
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