Üstel-Arıklı polemiği

Başbakan Üstel “Muhalefeti özledim, zaten tek iş yapan bakanlık biziz. Hükümetten göndereceklerse göndersinler” diyen Ulaştırma Bakanı Arıklı’ya “Ayrılmak isteyen varsa, ayrılabilir. Hiçbir sıkıntımız yok” cevabını verdi

UBP-DP-YDP Hükümeti’nde ara seçim öncesinde ‘propaganda’ sancısı yaşandı. “Muhalefeti özledim, hükümetle katolik nikah kıymadık. zaten tek iş yapan bakanlık biziz. Hükümetten göndereceklerse göndersinler” diyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya UBP-DP-YDP Hükümeti Başbakanı Ünal Üstel, “Ayrılmak isteyen varsa, ayrılabilir. Hiçbir sıkıntımız yok” cevabını verdi.

Üstel’e ikinci kere yanıtlayan Arıklı ise UBP tabanı ve bazı milletvekillerinin ‘Verin bize 25’inci vekili bu partiden kurtulalım’ şeklinde propaganda yaptığını söyledi, “Bundan rahatsızız” dedi.

Arıklı, ara seçimin yapılacağı Pazar gününe işaret ederek, “Pazar günü şapka düşecek, kel görünecek” değerlendirmesinde bulundu.

Arıklı özetle şöyle devam etti:

“Hükümetin adı, Üstel Hükümeti… Kendisi ortaklarını seçebilir, istediğini Hükümet dışına alabilir. Kendisiyle sıkıntımız yok. Hükümetin gidişatından memnunuz. Ancak, taban ve bazı milletvekilleri propaganda yaparken ‘verin bize 25’inci vekilliği bu partiden kurtulalım’ diyorlar. Bu durum, tabanda ciddi rahatsızlık yaratıyor. Pazar günü şapka düşecek, kel görünecek.”

ÜSTEL: “ERHAN BEY AYRILABİLİR”

Katıldığı bir programda Erhan Arıklı’nın söylemleri ve erken seçim iddialarına ilişkin konuşan Ünal Üstel ise “Erhan Bey ayrılmak isterse ayrılabilir. Şimdi de ayrılabilir. Hiç sıkıntımız yok” dedi.

Üstel, kendilerinin kimseyi hükümetten gönderme gibi bir durumlarının olmadığı ancak bu tarz konuşmaların da hoş olmadığını söyledi.

Üstel, “Biz koalisyon ortaklarımızla Mayıs ayından beridir beraberiz. Şu ana kadar hiçbir sıkıntımız olmadı. Ancak şimdi bir seçim arifesindeyiz. Dedikodu çok” şeklinde konuştu.

“Ayrılmak isteyen varsa, ayrılabilir. Hiçbir sıkıntımız yok” söylemini yineleyen Üstel, “Bu ülke bugüne kadar ne çektiyse erken seçimden çekti. 9 senede 8 hükümet değişti” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Erhan Bey isterse de ayrılacak ayrılabilir. Biz yolumuza devam ederiz ama bu şekilde bizimle koalisyon ortaklığı yapan birinin böyle konuşması çok doğru bir yaklaşım değil. İsterse ayrılsın ille de ayrılma demiyoruz ancak biz bu yola çıktık 30 milletvekili ile devam etmek için. Daha fazla iş ve icraat yapmak için 30 milletvekili ile yola devam etmek istiyoruz. Bir anda parçalanacağız gibi lafların ortaya çıkması hoş değil. Ben dedikodulara da aldırmam ama Erhan beyin ağzından bunu duyduğuma da üzüldüm” diye konuştu.

