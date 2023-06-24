Tatar’dan halka sandığa gitme çağrısı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anayasa gereği pazar günü tek bir milletvekilliği için seçim yapılacağını belirterek, halka sandığa gitme çağrısında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla demokratik bir devlet oluğunu vurgulayan Tatar, demokrasinin birinci unsurunun da seçimler olduğunu kaydetti.

Anayasanın, boşalan Lefkoşa milletvekilliği için seçim düzenlenmesini öngördüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Yasalar gereği sandıklar sadece Lefkoşa’da değil, tüm ülkede kurulacak. Herkese, vatandaşlık görevini yerine getirmesi ve sandığa giderek oy kullanması çağrısında bulunuyorum” dedi.

