banner762
banner815
Hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olmak gerek
Hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olmak gerek
11 0
“Yakın Doğu Ailesi, KKTC’yi ileriye taşıyor”
“Yakın Doğu Ailesi, KKTC’yi ileriye taşıyor”
16 0
 
Hedefleri şampiyonluk
Hedefleri şampiyonluk
18 0
Tüketici tam enayi yerine konuluyor
Tüketici tam enayi yerine konuluyor
45 0
Mustafa Ceceli Girne'yi salladı
Mustafa Ceceli Girne'yi salladı
24 0
Okullar açıldı, trafik işkencesi başladı
Okullar açıldı, trafik işkencesi başladı
25 0
Şengül Törehan Anı Maçı Miracle Değirmenlik’in
Şengül Törehan Anı Maçı Miracle Değirmenlik’in
23 0
banner797

UBP kurultaya tek adayla gidiyor

banner476

banner825
UBP kurultaya tek adayla gidiyor
UBP Genel Başkan Vekili ve Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, Pazar günü yapılacak kurultaya tek başkan adayı ile gidileceğini, tek adayın Başbakan Ünal Üstel olduğunu açıkladı.
UBP'de genel başkanlığa başvuru süresinin bugün mesai bitiminde sona ermesinin ardından TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Hasipoğlu, UBP Genel Başkanlığı'na iki başvuru olduğunu ancak gerekli kriterleri sadece Ünal Üstel’in taşıdığını kaydetti.
Hasipoğlu soru üzerine, Üstel dışında bir kişinin daha genel başkanlığa başvurduğunu fakat parti tüzüğüne göre diğer kişinin başvurusunun kabul edilmediğini belirtti.
Parti tüzüğüne göre en az bir önceki olağan genel kurulda oy verme hakkı kazanmış üyelerin genel başkanlığa başvurabileceğini kaydeden Hasipoğlu, Pazar günü yapılacak kurultayda genel başkanlığa tek aday Başbakan Ünal Üstel'in olduğunu duyurdu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.