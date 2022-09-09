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Bir değeri daha kaybettik

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Bir değeri daha kaybettik
Kültür sanat dünyası değerli bir ismini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen ve değer verilen ailelerinden olan Andız ailesinin çınarı olan Oral Andız bugün hayata gözlerini yumdu.
Ülkemizin yetiştirdiği ilk iç mimarlardan olan Oral Andız, aydın, aydınlatıcı ve sanatçı yönleriyle de toplumumuzda önem ve saygınlık kazanmıştı... Çok iyi bir fotoğraf sanatçısı olan Oral Andız, özellikle Kıbrıs'ımızın ve toplumsal kültürümüzün çeşitli görüntülerini usta işi fotoğraflarında etkileyici kareler olarak sonsuzlaştırmıştı...
ORAL ANDIZ KİMDİR?
Oral Andız, Kıbrıslı Türk fotoğraf sanatçısı, yazar. 1937, Lefkoşa / Kıbrıs doğumlu. Andız, 1963-1969 arası mücahitlik ardından 1971’e dek Almanya’da İç Mimari eğitimi gördü. 1983’te fotoğraf sanatına ilgi duyarak fotoğraf çekmeğe başladı.
BRT Kurumu’yla AFSAD’ın düzenlediği KKTC’nin Doğal Güzellikleri fotoğraf yarışmasında mansiyon; Çevre Günü fotoğraf yarışmalarında 1992’de l.lik, 1993 ve 1995’te 2.lik; 1998’de Turizm Bakanlığı ‘Dia Yanşması’nda mansiyon ödülleri bulunmaktadır.
Oral Andız, fotoğraflarıyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın  II., III., VIII. ve IX. Devlet Fotoğraf Sergilerine katılmıştır.
“Otantik Kıbrıs Kapıları ve Pencereleri”  adlı bir kitabı yayımlanmıştır.

 
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