UBP kaynıyor

UBP’de parti yönetimine hoşnutsuzluk giderek artıyor

Ülkede 25 Haziran Pazar günü yapılan milletvekilliği ara seçimini kaybeden Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) parti yönetimine hoşnutsuzluk giderek artıyor. İşadamı Ali Başman ile seçime giren UBP, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne karşı kaybederken, parti içinde, “Seçimi adayın değil, parti üst yönetiminin kaybettiği” konuşuluyor.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel kurultaya gerek yok derken, UBP’de tavan ve taban kurultaya gidilmesi gerektiğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ise, yakın çevresine “Siyasete güven kalmadı. Vatandaşta seçim bıkkınlığı var” dediği öğrenildi.

Birçok UBP’li, kurultaya gidilmesi ve değişimin şart olduğunu söylerken, partililer, kurultayın gecikmesi halinde iki yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini de muhalefetin zorlanmadan kazanacağını düşünüyor.

Partililer kurultayda üyelerin özgür iradeleriyle seçilecek başkanla yola devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

UBP’de atanmışların seçilmişlere karşı azınlık durumunda olduğunu dile getiren birçok UBP’li, parti içinde demokrasi kalmadığını, “ben ne dersem o olur” mantığıyla hareket edildiğini, onursal başkan Derviş Eroğlu’na da değer verilmeyerek saygısızlık yapıldığını belirtti.

UBP’liler, atanmışların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da saygısızlık yaptığını ve UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel’i Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlamaya çalıştığını dile getirdi.

Yerel seçimlerde Değirmenlik Belediye başkanlığına bölge halkının onayı alınmadan sanal betle uğraşan işadamının eşinin aday yapıldığını unutmadıklarını söyleyen UBP’liler yine son seçimde Ali Başman’ın da ön seçim yapılmadan aday yapılmasına tepki gösterdi.

Partililer Başman’ın 35 milyon TL’lik vergi borcunun silindiğini, Başman’ın da UBP yönetimine 15 milyon TL ödeme yaptığını iddia etti.

Bu tür ilişkilerin partiye zarar verdiğini ifade eden UBP’liler, UBP’yi mukamevetçilerin, Erenköy mücahitlerinin, TMT’cilerin kurduğunu vurgulayarak, bu partinin tefecilere teslim edilemeyeceğini belirtti.

UBP’liler, UBP yönetiminin, Türkiye’de binlerce kişiyi şehit eden PKK terörü sempatizanı kişilerin ülkeye ihraç kararını kaldırdığını, kara para işleriyle uğraşan baronların korunduğunu, son olarak ülkeden ihraç edilen ancak Bakanlar Kurulu kararı ile affedilerek ihraç yasağı kaldırılan Mustafa Gargınsu’nun polise bıçak çektiğini hatırlatarak, milli değerlere zarar verildiğini söyledi.

Bakanların, açıklamalarında “Başbakanımızı talimatıyla” ifadelerini kullandığını söyleyen partililer bunun da psikolojik baskıyla yapıldığını belirtti.

UBP’nin Arıklı tarafından şamar oğlanı yapıldığını söyleyen partililer, bu konuda alay konusu olduklarını, geçmiş kurultayda Faiz Sucuoğlu’na verilen oylarsa sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Yeni havalimanı isminin Dr. Fazıl Küçük olması konusunda da partinin sessiz kaldığını söyleyen UBP’liler, özel ÇED dosyalarının, ihalesiz yakıt alımlarının 100 bin dönüm denize sıfır arazi peşkeşlerinin gün yüzüne çıkmadığını söyledi.

UBP’nin tabela partisi olmaya yoluna gittiğini ifade eden partililer, kurultay için start verilmesi ve aday olacakların bir adım öne çıkması gerektiğini belirtti.

