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TCG Bandırma Korvet Gemisi’ne yoğun ilgi

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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Gazimağusa Limanı'na ziyarete gelen Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na TCG Bandırma Korvet Gemisi’ne yoğun ilgi gösterildi

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TCG Bandırma Korvet Gemisi’ne yoğun ilgi
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 17 gemi, 17 limana ziyaret gerçekleştirdi.
Bu kapsamda KKTC’yi ziyaret gerçekleştiren TCG Bandırma (F-502) Korvet Gemisi’ne halkın yoğun bir ilgisi oldu.
Gazimağusa Limanı’nda gelen gemiyi Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutan Vekili ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da ziyaret etti.
T.C. Millî Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Gemilerimiz, uğradığı her limanda halkımızın coşkusu ve yoğun ilgisiyle karşılandı. TCG BANDIRMA gemimizi, KKTC Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutan Vekili ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da ziyaret etti.”
Öter yandan Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında KKTC’de liman ziyareti yapan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Bandırma (F-502) korvet gemisini önceki gün ziyaret etti.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun da yer aldığı ziyarette Mağusa Deniz Komutanı Deniz Kıdemli Albay Meriç Katipoğlu ve Gemi Komutanı Deniz Binbaşı Adnan Volkan Şan tarafından karşılanan Töre, askeri kıtayı selamladı.
Komutanlar tarafından Başkan Töre’ye geminin imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgiler verildi.
Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Töre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşını başlatmak üzere Samsun’a gittiği Bandırma Gemisinin adının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bu gemiye verilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.
Anavatan Türkiye’nin KKTC’ye her zaman ayrı bir önem verdiğine işaret eden Töre, özel günlerde savaş gemilerini KKTC limanlarında görmekten büyük bir onur duyduklarını kaydetti.
Barış Harekatı sırasında ve Türk Milletinin verdiği bir çok mücadelede şahadete eren deniz şehitlerini saygı ile anan Töre: “Onların ruhunun şad olması için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, onun topraklarına ve bugün mavi vatan dediğimiz denizlerine de sahip çıkacağız” dedi.

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