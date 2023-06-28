UBP kaynıyor

UBP’de Genel Başkan ve Başbakan Üstel muhalifi bazı milletvekillerinin ara seçimde sandığa gitmediği hatta örgütlere, partililere de sandığa gitmemeleri ya da rakip adaylara oy verme yönünde talepte bulundukları öğrenildi

Ülkede 25 Haziran Pazar günü yapılan milletvekilliği ara seçimini kaybeden Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) parti yönetimine hoşnutsuzluk giderek artıyor. Ülkenin sevilen iş adamlarından Ali Başman ile seçime giren UBP, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne karşı kaybederken, parti içinde, “Seçimi adayın değil, parti üst yönetimin kaybettiği” konuşuluyor.

Partide UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel muhalifi bazı milletvekillerinin sandığa gitmediği hatta örgütlere, partililere de sandığa gitmemeleri ya da rakip adaylara oy verme yönünde talepte bulundukları öğrenildi.

Öte yandan 25 Aralık Yerel Seçimlerinde ‘CTP’nin kalesi’ Gönyeli’de CTP’ye ciddi bir farkla üstünlük sağlayan UBP için bu kez işler istenildiği gibi gitmedi.

Yıllarca Gönyeli Belediyesi’ni elinde bulunduran Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin özellikle yerel seçimlerde kalesi olarak görülen Gönyeli Bölgesi’nde son gerçekleştirilen yerel seçimlerde işler tersine dönmüştü.

25 Aralık 2022 Yerel Seçimlerinde yaklaşık olarak CTP adayı Ahmet Benli’nin 2 katı oy alan Ulusal Birlik Partisi adayı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı seçilmiş ve CTP’nin Gönyeli’deki üstünlüğü kırılmıştı.

Milletvekilliği ara seçiminde ise rüzgarın yönü yine tersine döndü ve bu kez CTP adayı Sami Özuslu, Gönyeli’deki oyların büyük bir çoğunluğunu alarak Gönyeli özelinde UBP adayı Ali Başman’a ciddi bir fark attı.

Olgun Amcaoğlu ve Alişan Şan gibi bakanların bölgesi olan Gönyeli’de UBP büyük hezimet yaşadı.

Kendisi de Gönyeli’de yaşamını sürdüren ve Gönyeli seçmeni olan Ali Başman’ın bölgesinde bu kadar farklı kaybetmesi dikkatlerden kaçmadı.

25 Aralık 2022 Yerel Yönetim seçimlerinde 53 sandıkta kayıtlı (Alayköy ve Yılmazköy sandıkları dahil) 15 bin 841 seçmenden 10 bin 930’u sandığa giderken, UBP adayı Hüseyin Amcaoğlu 6 bin 575 oy alırken, CTP adayı Ahmet Benli ise 3 bin 990 oy almıştı.

25 Haziran 2023 Milletvekilliği Ara Seçiminde 42 sandıkta kayıtlı (Alayköy ve Yılmazköy sandıkları hariç) 13 bin 382 seçmenden sadece 4 bin 214’ü sandığa giderken, CTP adayı Sami Özuslu 2 bin 180 oy alırken, UBP adayı Ali Başman ise bin 339 oy aldı. CTP adayı Özuslu 36 sandıkta ciddi bir fark ile öne geçerken, UBP adayı Başman sadece 6 sandıkta çok az bir farkla öne geçebildi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da Gönyeli’de oy kullandığı 75 numaralı sandıkta Sami Özuslu 82’ye 31 ile Başman’a ciddi bir fark attı. Sadece Ali Başman’ın kendisinin de oy kullandığı 81 numaralı sandıkta Başman ve Özuslu’nun oylarının eşit çıktığı da dikkati çekti.

