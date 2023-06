Rum benzincilerde öfke büyük

Rum akaryakıt istasyonu sahipleri, Kuzey’den akaryakıt alınması nedeniyle yaşadıkları gelir kaybını protesto etmek için Metehan Kapısı’nda tankerlerle eylem yaptı. Eylem nedeniyle, Metehan’daki geçişler bir süreliğine durdu

Güney Kıbrıs’taki akaryakıt istasyonu sahipleri dün, Metehan Geçiş Kapısı’nda KKTC’den akaryakıt alımını protesto etmek için tankerlerle eylem yaptı.Saat 11.00’da başlayan eylem nedeniyle, Metehan Geçiş Kapısı’ndaki geçişler bir süreliğine durdu. Bazı Rumlar, eylem başlamadan önce KKTC’ye geçebilmek için büyük çaba sarf etti.Eylem çerçevesinde 80’den fazla tanker, Metehan Kapısı yönünde konvoy oluştururken, bazı eylemciler de yaya olarak geçiş kapısına geldi. Burada, Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Birliği Başkanı Savvas Prokopiu tarafından açıklama yapıldı.Prokopiu, Metehan Geçiş Kapısı’nda, KKTC’den akaryakıt alınmasını protesto etmek için, sorununun çözülmesine yönelik çokça çabanın ardından toplandıklarını belirterek, kaçak akaryakıt ticareti ile Yeşil Hat Tüzüğü’nün suiistimal edilmesinin yasa dışı olduğunu söyledi.Bu sorununun Hükümet tarafından bir an önce çözülmesi gerektiğini vurgulayan Prokopiu, Hükümet’in alacağını belirttiği tedbirlerin sözde kaldığını ve mesleğe devam edebilmek için bu tedbirlerin hemen hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.Bu durumdan yalnızca akaryakıt istasyonlarının değil, diğer sektörlerin de olumsuz etkilendiğine işaret eden Prokopiu, geçiş kapılarına yakın olan akaryakıt istasyonlarının cirosunda yüzde 35-yüzde 40 oranında azalma olduğunu söyledi.Eylemciler, buradaki açıklamanın ardından muhtıra vermek üzere Başkanlık Sarayı’na doğru harekete geçti. Bu bölgedeki yollar da, eylem bitene kadar güvenlik tedbirleri çerçevesinde trafiğe kapalı olacak.Öte yandan Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, KKTC’den akaryakıt ticareti yapılmasının yasak olduğunu; ancak şahsi kullanıma yönelik akaryakıt alımının yasak olmadığını söyledi.Güney’de yayımlanan Alithia gazetesinin haberine göre RİK’e önceki gün, konuyla ilgili açıklamada bulunan Papanastasiu, Hükümet’in yasadışı akaryakıt ticaretinin önüne geçebilmek amacıyla geçiş kapılarındaki denetimleri sıkılaştırmayı istediğini kaydetti.Habere göre Papanastasiu, yasa dışı akaryakıt ticaretinin eğer geçiş kapılarından yapılıyorsa Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nin, ateşkes hattının diğer noktalarından yapılıyorsa da polisin yetki alanına girdiğini ifade ederken, bazı kişilerin KKTC’den Güney Kıbrıs’a bidonlarla veya gizli depolar içerisinde akaryakıt geçirdiğini ve yetkililerin bu gibi durumlarda etkisiz kaldığını kabul ettiğini söyledi.Papanastasiu, Hükümet’in KKTC’den yasa dışı akaryakıt ticareti yapanların isimlerini ifşa etme (name and shame) kararı aldığını ve bu kararın, Güney Kıbrıs’taki akaryakıt istasyonu sahiplerini memnun ettiğini belirtti.Haberde, akaryakıt istasyonu sahiplerinin Hükümet’ten, alınacak tedbirler çerçevesinde geçiş kapılarına özel kameralar yerleştirilmesini istediği ifade edildi.