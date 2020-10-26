UBP'de beş aday başkanlık için yarışacak

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı için UBP Milletvekilleri Faiz Sucuoğlu, Dursun Oğuz, Ünal üstel, Hasan Taçoy ile Nazım Çavuşoğlu başvuruda bulundu.
UBP’den alınan bilgiye göre, saat 17:00’de başvuru süresi sona erdi.
31 Ekim Cumartesi günü saat 08:00’de Atatürk Spor Salonu’nda UBP kurultayı toplanacak ve saat 20:00’ye kadar oylama yapılacak.
Hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması halinde, Kurultay 7 Kasım Cumartesi günü yeniden toplanacak ve en çok oy alan 2 aday UBP genel başkanlığı için yarışacak.
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