Tatar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 21 pare top atışıyla karşılandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Tatar'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı çalındı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Tatar'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Tatar'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı çalındı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Tören Kıtası'nı, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Erdoğan ve Tatar, Türkiye ve KKTC bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Tatar daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü de yer aldı.