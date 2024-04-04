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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın KKTC’ye gelecek

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın KKTC’ye gelecek
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 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın KKTC’ye günübirlik  ziyaret gerçekleştirecek.
Saat 15.30’da KKTC’ye gelmesi beklenen Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı’nda açıklamalarda bulunacak.
Cevdet Yılmaz daha sonra KKTC’den yetkililer ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile bir araya gelecek.
Cevdet Yılmaz, saat 18.00’de ise Güzelyurt Atatürk Parkı’nda vatandaşlarla buluşacak ve iftar programına katılacak.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, akşam saatlerinde KKTC’den ayrılacak.
 
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