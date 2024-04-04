banner913
banner932
Bazı bölgelerde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Bazı bölgelerde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
81 0
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında ihmaller zinciri
39 0
 
"Hastalar ‘beni robotla ameliyat edin’ talepleriyle geliyor"
69 0
''Liyakatın olmadığı yerde kimse güvende olmaz''
''Liyakatın olmadığı yerde kimse güvende olmaz''
23 0
Göçmenköy, son bölümde uyandı
Göçmenköy, son bölümde uyandı
41 0
Sıcak hava devam edecek
Sıcak hava devam edecek
44 0
İlk maç Ülkü Yurdu’nun
İlk maç Ülkü Yurdu’nun
32 0
banner1012

Adıgüzel ailesi yasta

banner1020

banner974
Adıgüzel ailesi yasta
banner971
Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden Adıgüzel ailesinin güler yüzlü, yardımsever siması Umahan Adıgüzel bugün vefat etti.
Umahan Adıgüzel’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.