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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi KKTC’ye geliyor

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi KKTC’ye geliyor
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini 12 Haziran Pazartesi KKTC’ye yapıyor. Erdoğan Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi yurt dışı ziyaretini 12 Haziran Pazartesi KKTC’ye yapacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek görüşecek
Görüşmenin ardından saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde ortak basın toplantısı düzenlenecek.
 
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