BTM 2. Lig gollü başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de heyecan dün oynanan maçlarla başladı.
BTM 2.Lig ilk hafta maçları gollü başlarken, ilk hafta mücadeleleri bugün ve yarın oynanacak maçlarla sürecek.
İktisatbank BTM 2.Liginde 1.Hafta programı ve dünün sonuçları:
1.GRUP
10 Haziran 2023, Cumartesi
17.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Yedidalga Aksu SK – Gaziveren SK (Mustafa Torun)
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Doğancı Emek Stadı’nda Doğancı SK – Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD (Mustafa Torun)
2.GRUP
DÜN
Serhatköy SK – Akçay SK: 1 – 5
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Zümrütköy Stadı’nda Zümrütköy SK – Gayretköy GSK (Halil Atlar)
3.GRUP
10 Haziran 2023, Cumartesi
17.30 Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası’nda Kalkanlı SK – Çamlıbel SK (Zekai Töre)
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Sadrazam Kayalar SK – Tepebaşı SK (Olgun Canik)
4.GRUP
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası’nda Şirinevler SK – AtollKozanköy SK (Rıdvan Çetinkaya)
5.GRUP
Ağırdağ Boğaz TSK – Doğukent: 9 – 1
10 Haziran 2023, Cumartesi
17.30 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Doğruyol Pınarbaşı ÇSK – Haspolat SGSK (Yusuf Atlar)
6.GRUP
10 Haziran 2023, Cumartesi
17.30 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Yeniceköy ZSK – Aslanköy SK (Serkan Özdenkçi)
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Taşkent TSK – Alayköy SKKD (Arif Malek)
7.GRUP
Dilekkaya ASK – Gaziköy: 1 – 3
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Cihangir Stadı’nda Kırıkkale TSK – Pergama SD (Berk Bağrıkara)
8.GRUP
10 Haziran 2023, Cumartesi
17.30 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Tatlısu Seracılar SK – Alaniçi YSK (Olgun Canik)
17.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Bahçeli SK – Serdarlı GB (Halil Atlar)
9.GRUP
10 Haziran 2023, Cumartesi
17.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Yenişehir SK – SB Ticaret Güvercinlik İYSK (Berk Bağrıkara)
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Korkuteli GD – Çayönü SK (Cenk Aras Özfuttu)
10.GRUP
Royal Sun Ötüken – Mutluyaka: 1 – 1
10 Haziran 2023, Cumartesi
17.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Tuzlaspor – Boğaziçi SK (Şakir Azizoğlu)
11.GRUP
Sun RepublicYarköy PGSK – Ergazi : 2 – 0
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Civisil SK – Bafra SK (Mehmet V.Çelik)
12.GRUP
Halil FalyalıKumyalı SK – Yedikonuk: 2 – 2
11 Haziran 2023, Pazar
17.30 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Sipahi TSK – Dipkarpaz TSK (İbrahim Katmer)
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