BTM 2. Lig gollü başladı

BTM 2.Lig ilk hafta maçları gollü başlarken, ilk hafta mücadeleleri bugün ve yarın oynanacak maçlarla sürecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de heyecan dün oynanan maçlarla başladı.

BTM 2.Lig ilk hafta maçları gollü başlarken, ilk hafta mücadeleleri bugün ve yarın oynanacak maçlarla sürecek.



İktisatbank BTM 2.Liginde 1.Hafta programı ve dünün sonuçları:

1.GRUP

10 Haziran 2023, Cumartesi

17.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Yedidalga Aksu SK – Gaziveren SK (Mustafa Torun)

11 Haziran 2023, Pazar

17.30 Doğancı Emek Stadı’nda Doğancı SK – Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD (Mustafa Torun)

2.GRUP

DÜN

Serhatköy SK – Akçay SK: 1 – 5

11 Haziran 2023, Pazar

17.30 Zümrütköy Stadı’nda Zümrütköy SK – Gayretköy GSK (Halil Atlar)

3.GRUP

10 Haziran 2023, Cumartesi

17.30 Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası’nda Kalkanlı SK – Çamlıbel SK (Zekai Töre)

11 Haziran 2023, Pazar

17.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Sadrazam Kayalar SK – Tepebaşı SK (Olgun Canik)

4.GRUP

11 Haziran 2023, Pazar

17.30 Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası’nda Şirinevler SK – AtollKozanköy SK (Rıdvan Çetinkaya)

5.GRUP

Ağırdağ Boğaz TSK – Doğukent: 9 – 1

10 Haziran 2023, Cumartesi

17.30 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Doğruyol Pınarbaşı ÇSK – Haspolat SGSK (Yusuf Atlar)

6.GRUP

10 Haziran 2023, Cumartesi

17.30 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Yeniceköy ZSK – Aslanköy SK (Serkan Özdenkçi)

11 Haziran 2023, Pazar

17.30 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Taşkent TSK – Alayköy SKKD (Arif Malek)

7.GRUP

Dilekkaya ASK – Gaziköy: 1 – 3

11 Haziran 2023, Pazar

17.30 Cihangir Stadı’nda Kırıkkale TSK – Pergama SD (Berk Bağrıkara)

8.GRUP

10 Haziran 2023, Cumartesi

17.30 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Tatlısu Seracılar SK – Alaniçi YSK (Olgun Canik)

17.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Bahçeli SK – Serdarlı GB (Halil Atlar)

9.GRUP

10 Haziran 2023, Cumartesi

17.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Yenişehir SK – SB Ticaret Güvercinlik İYSK (Berk Bağrıkara)

11 Haziran 2023, Pazar

17.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Korkuteli GD – Çayönü SK (Cenk Aras Özfuttu)

10.GRUP

Royal Sun Ötüken – Mutluyaka: 1 – 1

10 Haziran 2023, Cumartesi

17.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Tuzlaspor – Boğaziçi SK (Şakir Azizoğlu)

11.GRUP

Sun RepublicYarköy PGSK – Ergazi : 2 – 0

11 Haziran 2023, Pazar

17.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Civisil SK – Bafra SK (Mehmet V.Çelik)

12.GRUP

Halil FalyalıKumyalı SK – Yedikonuk: 2 – 2

11 Haziran 2023, Pazar

17.30 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Sipahi TSK – Dipkarpaz TSK (İbrahim Katmer)

