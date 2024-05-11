Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grupları KKTC’yi ziyaret edecek

Türkiye - Azerbaycan, Türkiye - KKTC ve Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grupları KKTC’yi ziyaret edecek

Türkiye - Azerbaycan, Türkiye - KKTC ve Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grupları KKTC’de temaslarda bulunacak.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, Türkiye - Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Türkiye - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ile Azerbaycan - Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve beraberlerindeki heyetler, 12-16 Mayıs tarihleri arasında ülkede temaslarda bulunacak, ziyaretler yapacak ve açılışlara katılacak.

Heyetler temaslarına, 13 Mayıs Pazartesi günü Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı R. Rauf Denktaş’ın kabirlerini ziyaret ederek başlayacak. Heyetler Küçük'ün kabrini saat 10.00’da, Denktaş’ın kabrini de saat 10.30'da ziyaret edecek.

Heyetler ardından saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 11.30’da Meclis Başkanı Zorlu Töre, 12.00’de Başbakan Ünal Üstel, 12.30’da da Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından kabul edilecek.

Türkiye – Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanları ve heyetleri arasında saat 14.50’de Cumhuriyet Meclisi'nde çalışma toplantısı yapılacak.

Lefkoşa’da Barbarlık Müzesi, Dr. Küçük Müzesi, Büyükhan, Lokmacı Sınır Kapısı ve Alparslan Türkeş Evi’ni gezecek heyetler saat 18.30’da da İskele’de Kayıp Otobüs Anıtı açılış törenine katılacak.

14 Mayıs Salı günü saat 09.30’da Boğaz Şehitliği'ni ziyaret edecek olan heyetler, saat 15.00 sonrasında ise Gazimağusa’da temaslarda bulunacak, Maraş ve DAÜ’ye gidecek.

Heyetler 15 Mayıs Çarşamba günü saat 10.30’da Hazreti Ömer Tekkesi, Girne Kalesi ve Barış ve Özgürlük Anıtı ile Mavi Köşkü gezecek. Aynı gün saat 17.00’de Lapta’da Azerbaycan Kültür Merkezi Açılışı ve Seminer Programına da katılacak dostluk grupları 16 Mayıs Perşembe günü adadan ayrılacak.

