“Tünelin ucunda ışık göremiyorum”

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, Kıbrıs Türk medyasını “freni patlamış arabaya” benzetti

Başbakan Ünal Üstel, dün Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kabulde ilk sözü Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, ülkenin birçok açıdan sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, medyanın tarihin en kötü dönemini yaşadığını kaydetti ve Kıbrıs Türk medyasını “freni patlamış arabaya” benzetti.

Sektörün sorununun sadece ekonomi olmadığını ifade eden Akar, denetimsizlik ve sistemsizlikten söz ederek, “İsteyenin istediğini yazabildiği, isteyenin istediğine küfredebildiği bir medya yaratıldı. Çok ciddi iddialar var, zarf alarak yayın yapan, haber yapan, çamur atan ya da öven yayınlar var… ” dedi.

Bir ülkede doğru, güvenilir medya olmazsa siyasetin de doğru gidemeyeceğini, düzelmeyeceğini kaydeden Akar, “Doğru siyaset için doğru medya lazım. Şu anda böyle bir medyanın varlığından söz edemem. İşini tam yapanlar, gece gündüz çalışanlar var ama yeterli değil” şeklinde konuştu.

İnternet gazetelerinin de ulusal medya gibi kayıt altına alınması gerektiğini vurgulayan Reşat Akar, “Bir milyon 200 bin nüfuslu Güney Kıbrıs’ta 4 gazete var. Bizdekilerin sayısını kimse bilemiyor. Basılmayan 10’larca gazete var. İnternet gazeteciliği yapılacaksa bunların da kayıt altına alınması ve denetlenmesi lazım aksi halde bu mesleği doğru dürüst yürütenlere büyük haksızlık yapılmış olur” şeklinde konuştu.

KKTC’de 400 küsur gazeteci olduğundan söz edildiğini ancak haber yazacak muhabir bulamadıklarını söyleyen Akar, yetişmiş gazetecilerin devlet bünyelerine geçtiğini, gazetelerin içlerinin boşaldığını dile getirdi.

Televizyon yayıncılığı konusunda da konuşan Akar, ulusal televizyon kanallarının Türksat uydu ücretleri için aylık 10 bin dolar ödediğini kaydederek, Türkiye’nin bu rakamları aşağıya indirmesini beklediklerini ancak bunun olmadığını söyleyerek, “Bu şartlarda televizyon yayıncılığı yapmak da zor” dedi.

Yardımdan yana olduklarını, ancak her isteyene yardım yapılmasını doğru bulmadıklarını kaydeden Akar, profesyonel olarak bu işi yapan medya kuruluşlarının birtakım şartlarla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Medya profesyonelleri desteklenmezse sektörün başka yönlere kayabileceğini de söyleyen Akar, "Biz direniyoruz ama ben tünelin ucunda ışık göremiyorum” dedi.

Reklamlarla ilgili konuşan; ülkede faaliyet gösteren Türkiye bankalarının, Türkiye firmalarının ve GSM operatörlerinin Kıbrıs Türk basınına reklam vermediğini söyleyen Akar, ekonomik zorlukların medyanın bir yerlere bağımlı olmasına neden olduğunu belirtti.

Başbakan Ünal Üstel de Reşat Akar’ın çok değerli ve başarılı bir gazeteci olduğunu söyledi.

Medyanın ülkelerin vitrini olduğunu, hükümetin medyaya önem verdiğini vurgulayan Üstel, önümüzdeki günlerde komite oluşturularak medyanın sorunlarının masaya yatırılacağını kaydetti.

Yayın Yüksek Kurulu Yasası’nın tüzüklerinin hazırlandığını kaydeden Üstel, yasada varsa eksik yönler bunu gazetecilerle tadil etmeye hazır olduklarını söyledi.

Tüm kurum kuruluşlar ve paydaşlarla konuşarak, talepleri değerlendirdiklerini ve yola ona göre çıktıklarını kaydeden Başbakan Ünal Üstel, geçtiğimiz günlerde ilkini açıkladıkları ekonomik paketin ikincisini de temmuzda kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

