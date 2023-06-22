UBP Milletvekili Adayı Ali Başman “2027 kadar kesintisi hizmet, kalıcı reformlar için 25 Haziran önemli bir fırsat, bu fırsatı geri çevirmeyelim, ülkeyi seçimden seçime sürüklemek yerine, istikrarın kapısını açalım” dedi

Lefke İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği etkinlikte, UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, bölge halkı ile buluştu.

Lefke Merkez ve bölgesinden katılımla, mitinge dönen etkinlikte Ali Başman’a uzun süreli alkışla destek verildi.

UBP’de başta Genel Başkan Üstel olmak üzere, herkesin kendisi için canla başla çalışmasından hem onur duyduğunu hem de sorumluluk verdiğini belirten Başman, “İskele’ye gidiyoruz aynı sevgi… Karpaz’da aynı… Mesarya’da da öyle… Dün akşam Lefkoşa Surlariçi’ni inlettik. Bugün Lefke’yi… Adaydık… Kardeş olduk… Kolkola, hep birlikte yeni bir zafere, her bölgeden aldığımız güçle ilerliyoruz” diye konuştu.

Kısa süreli hükumetlerin yarattığı ekonomik sıkıntıların ülkeye ciddi zarar verdiğine işaret eden Başman, “ Son 10 yılda, yine UBP’nin bazı büyük icraatları ve günübirlik işler dışında, kalıcı reformlar hayata geçmedi, refah düzeyini yükseltecek hamleler yapılamadı. 2027’ye kadar kesintisiz hizmet için, 25 haziranda 25’inci milletvekilliğini kazanalım, UBP’nin iktidarını perçinleyelim” dedi.

Başman “2027 kadar kesintisi hizmet, kalıcı reformlar için 25 Haziran önemli bir fırsat, bu fırsatı geri çevirmeyelim, ülkeyi seçimden seçime sürüklemek yerine, istikrarın kapısını açalım” diye ekledi.

Başman, “ Oy isterken Alnım açık, başım dik… Sadece ve sadece beni seven bu halka, hizmetle, çok çalışarak sevgimi göstermek istiyorum. Takdirinizi bekliyorum. Lefke’ye şimdiden teşekkür ediyorum. Hayır dualarınızı aldık. Yolumuz açık olsun…” şeklinde konuştu

