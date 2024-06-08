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Töre, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

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Töre, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü
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Meclisten verilen bilgiye göre, Azerbaycan Milli Meclisi’nde yer alan görüşmede  Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, KKTC’nin Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Arca Turganer ve Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü İrem Uygun yer aldı.
Görüşmede iki ülke ve iki Meclis arasında diyaloğu ve iş birliğini ilgilendiren konular ele alındı.
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