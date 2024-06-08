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Buse Savaşkan finalde

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2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün yarışları tamamlandı.

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Buse Savaşkan finalde
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İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen şampiyonada, yüksek atlamada Buse Savaşkan finale yükseldi.
Büyükler Avrupa Atletizm şampiyonasında akşam seansında Yüksek Atlamada Türkiye adına yarışan Kıbrıslı Türk atlet Buse Savaşkan piste çıktı.
Buse Savaşkan elemelerde 30 sporcuyla finale kalabilmek için yarıştı. 1.76’yı pas geçen Savaşkan, 1.81 metreyi ilk hakkında rahat geçti. 2. Hakkında 1.85 atlayan sporcumuz 3’üncü hakkında 1.89 metre atlayarak genel sıralamada 11’nci olarak finale kaldı.
Milli sporcu Buse Savaşkan, yarın (09.06.2024 Pazar günü TSİ 21.30’da) yüksek atlama finalinde Türkiye’yi temsil edecek.
 
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