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"Terhis bekleyen erkek öğretmen adayları mağdur edilmemeli"

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"Terhis bekleyen erkek öğretmen adayları mağdur edilmemeli"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), "silahlı kuvvetlerde yurt ödevini yerine getirmek için halihazırda bir yılını askerlik yaparak kaybetmiş erkek öğretmen adaylarının, öğretmen sınavlarının yapılacağı duyurulan tarihler dolayısıyla yeni bir mağduriyetle karşı karşıya olduklarını" bildirdi.

TDP Gençlik Örgütünden yapılan açıklamada, terhis tarihlerine sayılı günler kala erkek öğretmen adaylarının duyurulan tarihler yüzünden öğretmenliğe başlamak için bir yıl daha beklemeleri gerektiği vurgulandı.

TDP Gençlik Örgütü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na ve Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Aydın Köseoğlu’na çağrıda bulunarak, erkek öğretmen adayları için askerliği bir dezavantaj durum olmaktan çıkarmaya davet etti.

Açıklamada "Günümüzde gençlerin omuzlarındaki yükler kat ve kat artarken, bir yılını askerlikle geçirmiş gençleri göz ardı ederek kariyerlerinden bir yıl daha çalınmasına seyirci kalmayın. TDP Gençlik Örgütü duyurulan öğretmenlik sınav tarihleri neticesinde ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi için sayın Çavuşoğlu ile görüşmek dahil her türlü girişimde bulunacak, konunun takipçisi olmaya devam edecektir." ifadelerine de yer verildi.

Kamu Hizmeti Komisyonu'nun, Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan öğretmen kadroları için duyuru yayınladığına işaret edilerek, buna göre 7 Temmuz - 29 Temmuz  tarihleri arasında başvuru kabul edileceği, söz konusu kadrolar ile ilgili yazılı yarışma sınavlarının ise 13 - 14 ve 20 - 21 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirileceği anımsatıldı.

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