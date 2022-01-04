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“Tek partili UBP iktidarı ile ülkenin önü açılacak”

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YDP’den istifa eden 160 kişinin UBP’ye katıldığı belirtildi. UBP Genel Başkanı, Başbakan Sucuoğlu, kitlesel katılımlarla UBP’nin tek başına iktidar hedefinin perçinlenmekte olduğunu söyledi

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“Tek partili UBP iktidarı ile ülkenin önü açılacak”
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UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, YDP’den istifa edip UBP saflarına katılan 160 kişiye parti rozetini taktı.
Etkinlikte partililere seslenen Sucuoğlu, kitlesel katılımlarla, UBP’nin tek başına iktidar hedefinin perçinlenmekte olduğunu söyledi.
Ülkenin koalisyonlar nedeniyle yeterince zaman kaybettiğini vurgulayan Sucuoğlu, artık tek partili UBP İktidarı ile ülkenin önünün açılabileceğini söyledi. 
Gittikleri her yerde karşılaştıkları sevgi ve ilginin tek başına iktidarın en büyük göstergesi olduğunu da söyleyen Sucuoğlu, “UBP sizlerle daha da güçlü bir hal alacak. Bizim gayemiz güçlü ve istikrarlı bir ekonomik yapıyı KKTC ye kazandırmaktır” dedi.
Kıbrıs sorununa da değinen Sucuoğlu, “Biz bu vatanı kan ile cefa ile kurduk ve topraklarımızın haklı sahibiyiz. KKTC ve müzakereler emin ellerdedir” dedi.
Sucuoğlu, “ Bizimle bu yolu yürüyen herkese ihtiyacımız vardır. Hedefimiz bu ülkenin ekonomisini daha yukarılara taşımaktır. İnşallah bu 21 günde yüzde 40’lar daha da yükselecek ve tek başına iktidar olacağız” diye konuştu.
Sucuoğlu, konuşmasının ardından YDP’den istifa edip, UBP ye katılanlara parti rozetini taktı.
Öte yandan Faiz Sucuoğlu, hedeflerinin kendi ayakları üzerinde durabilecek bir ekonomi yaratmak olduğunu söyledi.
Sucuoğlu, Alsancak’ta UBP’ye katılan 75 kişiye rozet takılması için düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, UBP'nin her geçen gün daha da büyüdüğünü ve güçlendiğini belirtti. Sucuoğlu, tek başına iktidara gelerek 5 yıllık istikrarlı ve çok önemli işler başaracak bir hükümet kurmak istediklerini vurguladı.
Hedefin güçlü bir maliye yaratmak olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “Siyasi tanınmamışlık, ekonomik anlamda sıkıntı yaşayacağız anlamına gelmemeli. Biz KKTC için kendi ayakları üzerinde durabilecek bir ekonomi yaratmak istiyoruz” dedi.
Karma oyun kaldırılması için adım attıklarını ancak yalnız kaldıklarından dolayı karma oyun kaldırılamadığını belirten Sucuoğlu, “Diğer partiler zannetmesinler ki karma oy partilerine kazandırır. Yüzde 44 ü bulduğumuz anda tek başına iktidarız” dedi.
 
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