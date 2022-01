“Gıda Dairesi’ni hayata geçireceğiz”

TDP lideri Özyiğit, Tarım Bakanlığı’nın altında ilgili meslek gruplarının birlikte çalışacağı ve gıda konusunda tek otorite olacak Gıda Dairesi kurulmasını hedeflediklerini söyledi



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası'nı (DAÜ-SEN) ziyaret ederek Başkan Ulaş Gökçe ve Bazı Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DAÜ’nün daha demokratik, özerk, şeffaf ve hesap verebilir bir devlet üniversitesi haline gelmesinin en temel hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

Öte yandan TDP milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğini ziyaret etti.

Özellikle pandemi döneminde hükümet ettiğini iddia edenlerin üreticiyi önemsemediklerini, dahası yok oluşa sürükleyecek kararlara imza attıklarını söyleyen Özyiğit, üretici lehine yaptıkları tüm önerilerin de hükümet tarafından görmezden gelindiğini kaydetti.

Özyiğit, “Bir toplum ürettiği ölçüde vardır. TDP, üretime yönelik atılacak her adımın, üretimin önündeki engellerin kaldırılması yönünde sonuna kadar uygulayıcısı ve destekçisi olacaktır” dedi. Renkli mazot uygulamasına geçmekte kararlı olduklarını, teşvikleri günün şartlarına göre yeniden revize edeceklerini belirten Özyiğit, “Teşvikler artık demode oldu, döviz aldı başını gidiyor, bunun mağduriyetini üretenler yaşamamalı. Üretenler, elbette ürettiklerinin, alın terlerinin karşılığını alıp, bir sonraki için de yeniden üretebilecek şekilde bir gelir elde etmelidir” dedi.

TDP olarak ister hükümette, isterse muhalefette üretimi her zaman öncelik yaptıklarını, tarımla ilgili her konuda üreticinin yanında durduklarını, tarım konusunda Meclis’te en çok konuşma yapan, sorunları gündeme getiren ve çözüm önerileri sunan partilerin başında TDP’nin geldiğini söyleyen Özyiğit, son olarak da Meclis’te Tarım Sigorta Fonu’yla bağlantılı olarak kuraklık ödemelerin yapılması için yardımcı olduklarını anımsattı.

TDP’nin tarım ve hayvancılıkta en önemli hedefinin halkın, güvenli ve besleyici gıda ürünlerine her zaman, hem fiziksel, hem de ekonomik erişimlerinin olmasını sağlamak olduğunu belirten Özyiğit, TDP olarak tarımsal üretimin verimliliğinin artması için ülkenin fiziksel ve iklimsel avantajlarının iyi kullanılmasını, üreticimizin insanca yaşayabilir bir kazanç elde edebilmesini ve üretim yaparken çevrenin korunmasını da kendilerine görev bildiklerini ifade etti.

TDP olarak Lefkoşa Türk Belediyesi’nin başarıyla ürettiği soya fasulyesi örneğinde olduğu gibi, ülke tarımının en yenilikçi yöntemlerle yeniden canlanmasını sağlayacaklarını, Doğrudan Gelir Desteği yanında, üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik destek verileceğini kaydeden Özyiğit, Tarım Bakanlığı’nın altında ilgili meslek gruplarının birlikte çalışacağı ve gıda konusunda tek otorite olacak Gıda Dairesi kurulmasının da hedefleri arasında olduğunu söyledi.