TDP: “Üreticinin başbakanlık kapısında muhatap bulamaması büyük ayıptır”

Ersen, “Bu eylem, hayvancılık sektöründeki ciddi sorunları ve hükümetin bu sorunlara kayıtsız kalışını gözler önüne sermektedir. Öncelikle, eylemcilerin muhatap bulamaması büyük bir sorundur.” ded

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yerel Üretim, Sanayi ve Ticaret Politikaları Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Güner Ersen, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin eylemindeki tüm paydaşlara destek belirtti.

TDP adına yazılı açıklama yapan Ersen, üçüncü gününde de şiddeti artarak devam eden Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin eylemini ve hükümetin yaklaşımını yakından takip ettiklerini söyledi.

Ersen, “Bu eylem, hayvancılık sektöründeki ciddi sorunları ve hükümetin bu sorunlara kayıtsız kalışını gözler önüne sermektedir. Öncelikle, eylemcilerin muhatap bulamaması büyük bir sorundur.” dedi.

"Güneyden kuzeye alım gücünü taşımayı da içerecek ekonomik akıl, üretim gücü ve sürdürülebilirlik içeren bir planla değerlendirme yapmak gerekliliğine" dikkat çeken Ersen, en büyük üretici birliklerinden biri olan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin "bu şekilde muhatapsız bırakılmasının ve üretim yapmaları gereken zamandan çalınarak Başbakanlık kapısında bekletilmelerinin hükümetin büyük bir ayıbı olduğu" görüşünü ifade etti.

Ersen, “Bu durum, hükümetin hayvancılık sektörüne ve ülke ekonomisine olan yaklaşımındaki eksiklikleri ve duyarsızlığı açıkça göstermektedir. Toplumcu Demokrasi Partisi olarak, çalışmalarımızı alanında uzman üreticiler ve ekonomik akıl desteği ile yaptığımızı, hayvancılık sektöründeki tüm paydaşların yanında olduğumuzu ve bu sorunların çözümü için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguluyoruz.” dedi.