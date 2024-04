TDP Tarım Komitesi: “Narh koymak geçici tedbirdir

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Tarım Komitesi, et fiyatlarına narh koymanın geçici tedbir olduğunu, zaten satıcının “hizmet bedeli” formülüyle bunu uygulatmadığını söyledi.

TDP Tarım Komitesi, üretim maliyetlerini düşürmek, iyi beslenme ve ağılların durumunu düzeltmenin, et fiyatlarını düşürmek için tek kalıcı yöntem olduğunu vurguladı.

TDP Tarım Komitesi yaptığı yazılı açıklamada, et fiyatlarının düşürülmesini sağlamak için alınması gereken kalıcı tedbirleri sıraladı.

Açıklamada, et fiyatlarının tavan yaptığı, alım gücünün yetersizliği nedeniyle kırmızı ete ulaşmanın artık çok zor olduğu ve toplumun en önemli protein kaynaklarından kırmızı ete hasret kaldığı ifade edilerek, eti alabilenlerin dahi artık kilolarca değil, gram gram alabildiğine dikkat çekildi.

İyi beslenme alanlarında, doğru beslenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hem et hem de süt veriminin daha fazla olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun da birim başına üretim maliyetlerini düşüreceğini, olumlu gelişmelerin yansımasının da süt ile süt ürünleri ve kırmızı et fiyatlarına yansıyacağı kaydedildi.

Zincirleme süreçlerin iyi yönetilmesi durumunda, hükümet edenlerin narh koymakla uğraşmayacağını, piyasa koşullarında fiyatların kendiliğinden oluşacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların et verimi canlı ağırlığın yüzde 46’sı civarlarındadır. Bu durumda beslenmeye dayalı et-kemik oranı çok önemlidir.

Et-kemik oranı ne kadar artarsa; birim et maliyeti o kadar düşecektir. Alım gücü artan vatandaşımız yeniden kilo ile alıma başlayabilecektir. Et alabilir duruma gelebilecektir.”

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yaşadıkları ağılların hayvan refahına uygun olması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, hayvanların doğru ve yeterli beslenmesinin önemine işaret edildi.

Dolar bazında ithal edilen yem hammaddelerinin döviz kuru artışları nedeniyle satış fiyatlarının sürekli yükselmesinin hayvan besleyicilerini en uygun fiyatla alabildiği yem hammaddesinden daha fazla kullanmaya ittiğine dikkat çekilen açıklamada, bu noktada hayvancılar için önemli olan hususun verimlilik değil, hayvanlarını besleyebilmek olduğunu söyledi.

Yem hammaddelerinin fiyatlarını düşürmenin bir yolunun da ülkede üretilmesi olduğuna işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üretilmesi mümkün olanlar üretilerek Türk Lirası bazlı üretim maliyetleri nedeniyle kesif yemde daha fazla kullanımları hem yem maliyetlerini ve hem de kesif yemde kaliteyi getirecektir.”

Açıklamada, serbest kesif yem formüllerinin denetim altına alınarak hayvanların doğu beslenmesinin sağlanması gerektiği vurgulandı.