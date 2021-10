TDP Girne İlçe Başkanlığına Turgut Uluhan seçildi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne İlçesi 7. Olağan Kongresi'nde Girne İlçe Başkanlığına Turgut Uluhan seçilirken, Yönetim Kurulu Ahmet Karahan, Kenan Bali, Tolga Atamer, Rüya Yılmaz, Sinan Gürzap, Efe Gencay, Macit Ormancı, Rahme Emin, Ebru Derviş’ten oluştu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne İlçesi 7. Olağan Kongresi yapıldı.

Açılış, Divanın oluşumu, İlçe Başkanı Turgut Uluhan ile Genel Başkan Cemal Özyiğit’in konuşması ile devam eden kongrede, faaliyet ve mali rapor oybirliği ile onaylandı.

Kongre, seçimlerin ardından, dilek ve temenniler ile sona erdi.

Kongrede TDP Girne İlçe Başkanlığına Turgut Uluhan seçilirken, Yönetim Kurulu Ahmet Karahan, Kenan Bali, Tolga Atamer, Rüya Yılmaz, Sinan Gürzap, Efe Gencay, Macit Ormancı, Rahme Emin, Ebru Derviş’ten oluştu.

Kongrede ayrıca Girne İlçesi Gençlik Örgütü Başkanlığına Ergün Bey seçilirken Yönetim Kurulu’nda Tunç Eren, Sadi Eninanç, İlde Atik, Burcu Paşa, Tuğdem Berksel yer aldı.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, sosyal demokrat çatı altında bugüne kadar görev yapan herkese teşekkürlerini ileterek, yeni seçilecek kişilere başarı diledi.

Girne ile birlikte İlçe kongrelerini tamamladıklarını, 16 Ekim’de ise TDP’nin 7. Olağan Kurultayını gerçekleştireceklerini belirten Özyiğit, “Tüm ilçelerde yeni katılımlarla birlikte daha dinamik ve güçlü kadrolar oluşturduk. Yıllar sonra Gençlik Meclisimizi kurduk, ilçelerde de gençlik örgütlerimizi oluşturduk. 16 Ekim’deki kurultayda da daha dinamik, daha güçlü bir yapı kuracağız. Bir yandan yeni isimlerle birlikte kadrolarımızı güçlendirirken, diğer yandan da politikalarımızı zenginleştirerek, güncelliyoruz. TDP kararlı ve emin adımlarla yoluna devam etmektedir” dedi.

“ÜLKEYİ KARANLIĞA BOĞDULAR”

Kongrenin yapıldığı sırada Girne bölgesinin çok büyük bir bölümünde elektrik olmadığını belirten Özyiğit “Ülkenin içinde bulunduğu durum tam da bu. Yönettiğini iddia edenlerin yarattığı düzen de bu, karar ve uygulamaları ile ülkeyi her yönüyle karanlığa boğdular” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Kıb-Tek Yönetim Kurulunun bir yandan ülkeyi karanlıkta bırakırken, diğer yandan da usulsüz işlere imza attıklarını söyleyen Özyiğit, TDP olarak geçtiğimiz hafta, ihalesiz yakıt alımı ile suç işleyen, limit dışı yakıt getirilmesine olanak sağlayarak halkın sağlığını tehlikeye atan, kurumun ve çevrenin geleceğini tehlikeye sokanlarla ilgili dava dosyaladıklarını anımsattı.

Kıb-Tek’in bilerek batırılarak özele daha muhtaç hale getirilmek ve özelleştirilmek istendiğini kaydeden Özyiğit, ihalesiz alınan yakıtın tonlarca su ve kullanılmış motor yağı içerdiğini, halkın sağlığı tehlikeye atılırken, Kurumun da zarara uğratıldığını savundu.

“TOPLUMUN VE ÜLKENİN GELECEĞİNDEN DAHA FAZLA ÇALMAYIN”

Azınlık hükümeti döneminde toplumun yararına hiçbir icraat yapılmadığına, tam tersine sahte PCR, kara para aklama, ihalesiz kaçak petrol, sahte AdaPass olayı ve benzeri birçok olay yaşandığına dikkat çeken Özyiğit, “Bu hükümet zaten bitmiştir. Nisap desteklerinin olup olmayacağını da Pazartesi göreceğiz. Artık daha fazla beklemeden muhalefetle uzlaşarak erken seçimin önünü açsınlar. O koltuklarda kalarak toplumun ve ülkenin geleceğinden daha fazla çalmasınlar” dedi.

Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ülkede her anlamda olumsuz bir gidiş olduğunu, korku ve sindirme politikaları uygulandığını belirten Özyiğit, “Birileri bundan etkilenebilir, ama şunu çok iyi bilsinler ki, TDP olarak onlara pabuç bırakmayacağız” dedi.

“BÖLGE HALKININ YANINDA OLACAĞIZ”

Müdahaleler sonucu kurulan UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin toplum yararına icraat yapmadığı gibi, özellikle pandemi döneminde vatandaşlarını kaderine terk ettiğini, koltuk uğruna yetkilerini devrettiğini ifade eden Özyiğit, “Hükümetin önceliği toplum değil, önlerine konulan istekleri yerine getirmektir” dedi. Karaoğlanoğlu Futbol Sahası ile Balıkçı Barınağı özelinde de benzer durumun yaşandığını, rekreasyon alanı ilan edilerek halkın kullanımına verilen yerlerin peşkeş çekilmeye çalışıldığını kaydeden Özyiğit, TDP olarak bu şekilde peşkeşe karşı verilen mücadelede muhtarlık, spor kulübü ve bölge halkının sonuna kadar yanlarında olacaklarını açıkladı.

ULUHAN

TDP Girne İlçe Başkanlığına seçilen Turgut Uluhan da Girne İlçe Başkanlığı görevine yeniden getirilmesine destek verenlere teşekkür etti. Uluhan, gerek toplumun yapısal sorunları, gerekse Kıbrıs Sorununun çözümü konusunda ciddi bir çalışma yapma kararlılığında olduklarını belirtti.

Uluhan, “Ülkede her anlamda kötüye doğru bir gidiş vardır. Sağlık ve ekonomi başta olmak üzere ciddi sorunlarla baş başayız. Bu sorunlara çare üretmesi gerekenler ise toplumun sorunları ile değil kurultayları ile uğraşmaktadırlar. Böylesi bir dönemde adalete, eşitliğe, sosyal demokrat politikalara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısı ile ülkede sosyal demokrat hareketin öncüsü ve en büyük temsilcisi olan TDP'ye büyük görev düşmektedir. Bizler de bu bilinç ve sorumlulukla hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

BEY

TDP Gençlik Örgütü Girne İlçesi Başkanlığına getirilen Ergün Bey de konuşmasında TDP Gençlik Örgütü olarak çıktıkları yolda Girne’de de Gençlik Örgütü kurduklarını belirterek, kendisi ile yönetim Kurulundaki arkadaşlarının görev üstlenmesine onay veren, destekleyenlere teşekkür etti.

Ülkenin geçmekte olduğu zorlu süreçte, safları daha da sıklaştırmanın, mücadeleyi yükseltmenin gerekli olduğunu düşünürken, gençler olarak bu mücadelede ön saflarda yer almaya hazır olduklarını belirten Bey, “Demokrasiye, adalete, eşitliğe ve en önemlisi irademize sıkı sıkı sarılarak ilerlemeliyiz. Sadece bugünü değil, yarınımızı da düşünerek, daha çok çalışmak, iş birliğini artırmak zorundayız. Bu mücadele dolu yolda ilerlerken, sizlerin desteğini görmek bizleri hem onurlandıracak hem de cesaretlendirecektir” dedi.

Görev süreleri boyunca gençlik aktivitelerinin yanında, Girne’de çevreci ve sürdürülebilir kalkınma politikaların gündemde olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Bey, “Güçlü, temiz, özgür siyaseti savunan gençler olarak, özelde Girne’miz genelde de tüm adamız için çalışmaya ve ön saflarda mücadele vermeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Unutulmasın ki gençler geleceğin mimarlarıdır” diyerek sözlerini tamamladı.