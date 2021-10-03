LTB yeşillendirme ve peyzaj düzenlemelerinde tam gaz

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), başkent Lefkoşa’nın ana arterleri ve şehir içi kavşaklarda ülke mevsim koşullarına uygun yeşillendirme ve peyzaj düzenlemeleri için çalışmalara devam ediyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, bu kapsamda çalışmalara katkı sağlamak amacı ile açılan ihale sonucunda Greensense Lanscope Ltd. ile Peyzaj Bakım İşleri sözleşmesi imzalandı.

Lefkoşa’nın peyzaj alanında daha ileriye gitmesine katkı sağlayacak çalışmalar ile refüjlerin bakım-onarım, adaların bakım, temizlik ve çiçeklendirme ile bazı parkların bakım ve peyzajında çalışmalar yapılacak. Parklardaki oyun grupları ile spor aletlerinin de iyileştirme çalışması yapılacak.

Çalışmalar kapsamında 14 park, 12 bölgesel park, 7 meydan, 10 yeşil alan ve koruluk, 4 ana arter refüjü ile 26 kavşak noktasındaki trafik adası ve çemberlere rutin düzenleme ve bakım yapılacak.

Çalışmalar süresince öncelikle ekolojik ve ekonomik düzenlemeler yapılacak. Kış döneminde 70.000 ve yaz döneminde de 70.000 adet mevsimlik çiçek dikimi ile herdem yeşil çalı ve ağaçcık türlerinin de dikimi sayesinde Lefkoşa’nın yeşil dokusuna geliştirilecek.