“TDP Daha İyi Daha Güzel Bir Gelecek Adına Yoldadır”

Toplumcu Demokrasi Partisi 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimi için adaylık başvurularını bugün saat 12.00’da Yüksek Seçim Kurulu’na yaptı. Milletvekili adayları ve partililerden oluşan heyet parti genel merkezinden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne kadar yürüdü ve müracaatlar Genel Başkan Cemal Özyiğit tarafından YSK yetkililerine teslim edildi. Müracaatın ardından Başkan Özyiğit, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TDP olarak tertemiz bir geçmişe sahip, donanımlı ve güçlü bir ekiple daha iyi, daha güzel bir gelecek adına başvurularını yaptıklarını belirten Özyiğit, 23 Ocak seçimlerini ülkedeki kötü durumu, her alanda yaşanan yıkımı düzeltmek adına tarihi bir fırsat olarak gördüklerini vurguladı.

Ülkede her anlamda yapısal ve köklü değişimin şart olduğunu belirten Özyiğit, yıllardır sürdürülen hatalı ve yanlış icraatların yanı sıra pandemi koşullarının da yorduğu halkımızın, beklediği ve arzu ettiği bu değişimin TDP çatısı altında birleşen kadro tarafından gerçekleştirilebileceğine inanç belirtti.