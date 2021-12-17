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HAK-SEN'den “asgari ücrete yüzde 50 artış” çağrısı

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HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, "Türkiye'de ne varsa bizde de olacak diyordunuz. Sizleri tutarlı davranmaya bekliyoruz. Türkiye'de TL'nin değer kaybıyla yaşanan krizi misliyle yaşıyoruz. Asgari ücrete en az yüzde 50 artış talep ediyoruz" dedi

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HAK-SEN'den “asgari ücrete yüzde 50 artış” çağrısı
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 Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, “asgari ücrete yüzde 50 artış” çağrısında bulundu.

Büyükoğlu, Türkiye'deki yüzde 50 asgari ücret artışıyla ilgili açıklama yaparak "Türkiye'de ne varsa bizde de olacak diyordunuz. Sizleri tutarlı davranmaya bekliyoruz. Türkiye'de TL'nin değer kaybıyla yaşanan krizi misliyle yaşıyoruz. Asgari ücrete en az yüzde 50 artış talep ediyoruz" dedi.

Akaryakıt fiyatlarının 15 günde bir zamlanmasına rağmen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yılda iki kez toplanmasını “kabul edilemez” olarak nitelendiren Büyükoğlu, "Her şeyin fiyatı neredeyse iki katına çıkarken, yanı başımızdaki güney Kıbrıs'ta asgari ücret buradaki en yüksek maaşla yarışır hale gelmişken, asgari ücrete yapılacak artış en az yüzde 50 olmalıdır" ifadelerini kullandı.

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