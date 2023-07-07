TBMM Başkanı Kurtulmuş KKTC’ye geliyor

Türkiye’de 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçim sonrasında milletvekili olarak seçilen ve 7 Haziran tarihinde yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimine AKP adayı olarak katılarak 30. TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş Pazartesi günü KKTC’ye geliyor.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin davetlisi olarak ülkemize gelecek olan Numan Kurtulmuş’un pazartesi günü Meclis Başkanı Töre’yi ziyareti sonrasında başta Cumhurbaşkanı Tatar olmak üzere birçok bakan ile görüşme yapacağı belirtildi.
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