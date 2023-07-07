Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), yaz okullarının yüz yüze eğitime devam etmeleri gerekliliğine karar verdi.

YÖDAK bugün gerçekleştiği toplantıda, KKTC üniversitelerinin yaz okullarının uzaktan eğitim şeklinde yapılması konusunu görüştü.

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan değerlendirme sonucunda, YÖDAK’ın yaz okullarında uzaktan eğitim yapılması ile ilgili herhangi bir kararı bulunmuyor ve yaz okullarının yüz yüze eğitime devam etmeleri gerekliliğine karar verildi.

