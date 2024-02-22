Tatar’ın TDT zirvesine katılımını engelleme çabası

Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Temmuz ayında Azerbaycan’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) toplantısına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı davet etmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Sözcü Letimbiotis, “Hükümet, elindeki bütün kanallar aracılığıyla öngörülen girişimlerde bulunuyor” cevabını verdi.
Türkiye-Libya mutabakat zaptının Trablus Temyiz Mahkemesi tarafından iptalinin Rum yönetimince nasıl değerlendirildiği ve bunun, Türkiye’nin bölgedeki planlarını değiştirip değiştiremeyeceği sorusuna karşılık da Letimbiotis “Bu, olguları değiştirebildiği ölçüde değiştirecek, (değişecek olgular) he an değerlendiriliyor” dedi.
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